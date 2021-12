Das Jahr 2021 : Nie waren den Menschen die Klimafolgen so bewusst

Als im Oktober die ersten fundierten Abschätzungen zur mittleren Jahrestemperatur bekannt wurden, war das wissenschaftliche Elend schon wieder aus der Deckung ge­krochen: Erwärmung gestoppt oder wahlweise auch: Fünf Jahre hintereinander kein Temperaturrekord, solche und ähnliche Be­hauptungen kursierten in Social-Media-Blasen. Der vermeintliche Ab­wärtstrend seit 2016 erinnert an die Spekulationen um die sogenannte Klimawandelpause – den „Hiatus“ – vor mehr als zwanzig Jahren, als der menschengemachte Klimawandel schon vorübergehend für ge­stoppt und die Klimaforschung für wi­der­legt erklärt wurde.

Heute wie damals han­delt es sich bei solchen Statistiken um ei­nen pseudowissenschaftlichen Taschen­spie­lertrick: Wähle den passenden Zeit­raum, und ­blende bei Bedarf Anomalien aus wie das globale Klimaphänomen El Niño, die den Klimatrend kurzfristig verzerren können. Un­bestritten dagegen ist: 2021 wird aller ­­Vor­aussicht nach zusammen mit den sechs Jah­ren davor zu den wärmsten sieben Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zäh­len. Die langfristige Aufheizung des Planeten macht auch in diesem Jahr keine Pause.

Plus 1,1 Grad im globalen Mittel verglichen mit der vorindustriellen Zeit – in Deutschland fast doppelt so viel –, das ist bedrohlich nahe an jener Marke, die in diesem Jahr von Wissenschaftlern und Politikern so vehement wie nie zuvor als „planetare Obergrenze“ markiert wurde: 1,5 Grad. Mehr Erwärmung im globalen Mittel als das, so hat der Weltklimarat IPCC schon vor dem diesjährigen Klimagipfel COP26 von Glasgow in seinem ersten Teilbericht für den sechsten Klimasachstandsbericht klargemacht, führt tief hinein in eine Welt klimabedingter, vor allem hausgemachter Katastrophen.

Die Meere steigen immer schneller

Erstmals hat der IPCC den beschleunigten Klimawandel als „eindeutig menschengemacht“ bezeichnet. Was die Konsequenzen angeht, gab es dieses Jahr bereits mehr als genug zu erleiden, die Einschläge rücken für viele immer näher. Megahitze, Feuersbrünste, Überflutungen. In Europa war der Sommer der heißeste in mehr als fünfhundert Jahren, die Monate mit Hitzeextremen haben sich mittlerweile verachtfacht, die Weltmeteorologie-Behörde hat in ihrem Statusbericht den Meeresspiegelanstieg für besorgniserregend erklärt. Von im Schnitt 2,1 Millimeter Pegelzunahme pro Jahr in der Dekade ab 1993 hin zu 4,4 Millimetern im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2021.

Ähnlich wie bei der „Emissionskurve“ handelt es sich um eine ungebrochen steil ansteigende Gerade nach oben. Die Meere steigen immer schneller, weil immer mehr Eis in den Gebirgen und auf den Eisschilden einiger Polargebiete schmilzt, insbesondere Grönlands und in der Westantarktis.

Viele Zahlen und Analysen in diesem Jahr waren in derart komplexe Statistiken verpackt, dass ihre Brisanz übersehen werden konnte; und dennoch: Nie wurde den Menschen so klar vor Augen geführt wie in diesem Jahr, dass schon eine moderate Erderhitzung einen Riesenverlust an Stabilität bedeutet. Fast 14.000 Wissenschaftler aus 150 Ländern haben im August den „Klimanotstand“ ausgerufen und „einen grundlegenden Wandel“ gefordert. Die Aussicht auf einen solchen gesellschaftlichen und politischen Wandel – der Begriff „Große Transformation“ macht nun Karriere – droht aber zu verpuffen. 2020 waren im Zuge der Pandemie die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zwar erstmals seit der Finanzkrise klar zurückgegangen – um 5,4 Prozent global. Die Hoffnung keimte, Corona werde den Wunsch nach mehr Krisenfestigkeit forcieren und den Umbau insbesondere der Energiesysteme beschleunigen. Doch dieses Jahr, so viel scheint inzwischen klar, dürften die Emissionen wieder auf das Maß von vor der Pandemie steigen.

Die Kurve abflachen, dieses inzwischen auch längst in der Pandemie verhallte Aktionscredo, ist der ökonomischen Realität gewichen. Sollten Straßenverkehr und Luftverkehr auf ihr vorheriges Niveau zurückkehren, droht schon im nächsten Jahr wieder ein Anstieg der Emissionen. Lachgas- und Methan-Freisetzungen, die beiden wichtigsten Treibhausgase neben dem Kohlendioxid, haben neue Höchststände erreicht.