Das Jahr 2020 : Putins Plagegeist Nawalnyj

Noch ist Alexej Nawalnyj nicht zurück in Moskau. Der russische Oppositionelle erholt sich weiterhin in Deutschland von den Folgen der Vergiftung mit Nowitschok. Aus dem Schwarzwald postet er Bilder auf Instagram: Er joggt, füttert Enten und Ponys, posiert mit seiner Frau und Unterstützern in ländlicher Idylle. Nawalnyj wirkt entspannt, guter Dinge. Anders der Machtapparat in seiner Heimat. Der arbeitet fieberhaft an immer neuen Schlägen gegen den rekonvaleszenten Gegner.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Der Anschlag auf Nawalnyj wurde in Russland mit einem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift verübt. Den Nowitschok-Befund stellten Labore in Deutschland, Schweden und Frankreich. Die Organisation für ein Verbot chemischer Waffen (OPCW) bestätigte die Ergebnisse. Aber statt zu ermitteln, wirft Moskau Berlin vor, Ermittlungen zu verhindern, und schimpft auf die OPCW, deren Mitglied Russland ist.