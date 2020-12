Das Jahr 2020 : Der Terror bleibt

Vom 21. Oktober bis zum 2. November haben vier Terroranschläge islamistischer Extremisten Europa in Atem gehalten. In Paris, Dresden, Nizza und Wien wurden neun Menschen getötet, viele wurden verletzt. Der sogenannte „Islamische Staat“ bezichtigte sich der Bluttaten, und Furcht kam auf, dass die Terrorserie vom 13. November 2015, als bei koordinierten Anschläge an fünf Orten in Paris 130 Menschen getötet worden sind, wiederkehren könnte.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Das Ausmaß des Terrors von damals ist aber nicht erreicht worden. Denn vor fünf Jahren hatten die Dschihadisten noch auf ein funktionierendes Netzwerk zurückgreifen können. Der IS existierte, hatte in Syrien und im Irak sein Territorium, und von seinem Kommandozentrum dort steuerte er den Terror. Das Netzwerk besorgte die Waffen und organisierte die Logistik für koordinierte Anschläge wie in Paris. Die Täter mussten nur für ihren Einsatz trainieren und ihn durchführen.