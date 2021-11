Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass anatolische Binnenmigranten auf der Suche nach Arbeit in dieses Viertel nördlich des Zitadellenhügels von Ankara gezogen sind. Heute ist fast jeder zweite, der entlang der Altindag-Straße lebt, Afghane. Die einfachen Gecekondu-Häuschen, die die Migranten damals gebaut hatten, ziehen sich noch immer den Hang hinauf. In den meisten anderen Vierteln Ankaras sind sie durch moderne Mietshäuser ersetzt worden, doch hier werden sie von Afghanen bewohnt. Denn nirgends ist Wohnraum in Ankara billiger. Fünfhundert afghanische Familien können sich die Mieten leisten, auch die vielen alleinstehenden Männer. Am Ende einer Seitengasse verdient Mustafa seinen Lebensunterhalt. Morgens um sechs Uhr beginnt der junge Afghane seine Arbeit, abends um neun knipst er das Licht aus. Jeden Tag backt er in dem steinernen Backofen 1500 Fladenbrote afghanischer Art. Dafür erhält er im Monat umgerechnet 250 Euro.

Mehr als eine halbe Million Afghanen soll nach inoffiziellen Angaben in der Türkei leben. Fast alle Ethnien Afghanistans sind vertreten – Usbeken, Hazara, Tadschiken. Nur die größte nicht, die Paschtunen. Die seien doch entweder bei den Taliban oder nach Pakistan geflüchtet, sagt ein usbekischer Afghane in Ankara. Entlang der Hauptstraße heißt ein Restaurant Kabul, ein anderes nach dem historischen Namen des persisch-afghanischen Kulturraums Khorasan. Nirgends fehlen die beiden Flaggen, die afghanische und die türkische. Auch nicht über dem Eingang in den schmalen Bahar Market, den Gewürzmarkt. Er bietet ausschließlich Lebensmittel aus Afghanistan an, afghanischen Reis, Kreuzkümmel, Mungbohnen und andere Hülsenfrüchte. Noch reichen die Vorräte. Seit der Machtübernahme der Taliban sei der Nachschub aus Afghanistan jedoch versiegt, sagt der Betreiber zum Übersetzer. Türkisch spricht er nicht.

Kaum illegale Migration im Winter

Es gelangen auch weniger Flüchtlinge in die Türkei. In den Jahren vor der Pandemie seien noch mehr Afghanen gekommen als in diesen Tagen, sagt Erdem Aycicek von der 2015 gegründeten Nichtregierungsorganisation MSYD, die sich landesweit um Migranten und Flüchtlinge kümmert. In der Nähe unterhält die private Hilfsorganisation ein Zentrum, in dem sie Lebensmittel und Kleider an Bedürftige verteilt. Im Jahr 2019 seien 454.662 irreguläre Migranten – mit den Afghanen als größte Gruppe – in die Türkei gekommen, sagt Aycicek. Überhaupt stellten afghanische Asylsuchende nach den Syrern die zweitgrößte Gruppe der Flüchtlinge.

Im Winter, wenn der Schnee an der türkisch-iranischen Grenze fünf bis sechs Meter hoch liegt, wird die irreguläre Migration aus dem Osten fast ganz zum Erliegen kommen. Dann wird es auch in Afghanistan kaum mehr möglich sein, Hilfen an Bedürftige zu verteilen, sagen Fachleute besorgt. Sie erwarten einen abermaligen Anstieg der Migration, wenn der Schnee im Frühjahr wieder schmilzt und sich die Lage in Afghanistan weiter verschlechtert hat.

Dass der Zustrom irregulärer Migranten in den vergangenen Monaten geringer als erwartet war, ist in erster Linie eine Folge einer verbesserten Grenzsicherung. Einen geringen Anteil daran hat der Bau eines neuen Walls entlang der 534 Kilometer langen Grenze. Gebaut sind bislang schätzungsweise dreißig Kilometer der drei Meter hohen Mauer, die zusätzlich mit Stacheldraht versehen ist. Wirksamer ist die Aufstockung der Grenzschützer, die die Migranten an der Grenze aufgreifen, deren Daten aufnehmen und sie dann nach Iran zurückschieben. Beobachter, die von der Grenze zurückkommen, geben sich keinen Illusionen hin. „Erfahrungsgemäß versuchen sie es nach wenigen Tagen über einen anderen Pfad ein weiteres Mal“, sagt einer. „Dann laufen sie wieder, aus Angst vor vergrabenen Minen, in Reih und Glied über die grüne Grenze.“