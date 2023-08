Papst Franziskus hat mit Aussagen über Russland abermals für Irritationen gesorgt. In einer Videoschalte zu einer zentralen Veranstaltung russischer katholischer Jugendlicher hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche gesagt: „Vergesst nicht das Erbe. Ihr seid die Erben des großen Russlands, des großen Russlands der Heiligen, der Könige, des großen Russlands Peters des Großen, Katharina II., des großen russischen Reiches, aufgeklärt, so viel Kultur, so viel Menschlichkeit. Ihr seid die Erben der großen Mutter Russland. Geht voran.“

Daraufhin hagelte es Kritik, in der Ukraine sogar aus der dortigen römisch-katholischen Kirche. Deren Oberhaupt, Bischof Witalij Skomarowskyj, beklagte am Dienstag, diese Worte hätten unter den Gläubigen im Land und darüber hinaus „großes Unverständnis und Schmerz hervorgerufen“. Die Aussagen über das „große Russland, seine große Kultur und Menschlichkeit“ zeigten, dass der „Mythos von Humanität und Größe dieses Staates, der seit neun Jahren gegen die Ukraine einen blutigen und brutalen Krieg führt“, weiterhin existiere.

Man glaube jedoch, dass der Papst „den Imperialismus und seine Eroberungspläne nicht unterstützt“, so der römisch-katholische Bischof. „Missverständnisse“ wie das jetzige hätten ihre Ursache „in einem Mangel an Dialog zwischen dem Papst und der Ukraine auf kirchlicher und diplomatischer Ebene“. Die Reaktion der ukrainischen Gesellschaft auf diese Worte könne helfen, so etwas in Zukunft zu verhindern.

Rom versucht Aussagen zurechtzurücken

Während die römisch-katholische Kirche in der Ukraine knapp eine Million Menschen umfasst, zählt die ebenfalls dem Vatikan unterstehende griechisch-katholische Kirche, die mit den orthodoxen Kirchen den byzantinischen Ritus teilt, fünf Millionen Gläubige. Ihr Oberhaupt, Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, schrieb in einer Erklärung von „großem Schmerz und großer Sorge“. Die Worte des Papstes hätten eine „tiefe Enttäuschung“ verursacht. Die Worte über das große Russland seien ein schlimmes Beispiel „für Imperialismus und extremen russischen Nationalismus“. Es bestehe die Gefahr, dass sie als Unterstützung für diese Haltungen verstanden würden, die für den Krieg verantwortlich seien, so der Geistliche.

Schewtschuk verlangte eine Stellungnahme: „Um jegliche Manipulation der Absichten, des Kontextes und der Aussagen, die dem Heiligen Vater zugeschrieben werden, zu vermeiden, erwarten wir vom Heiligen Stuhl, dass er diese Situation erklärt.“ Schewtschuk hatte dem Papst schon im November gesagt, die Ukrainer seien der Meinung, dass Franziskus, der Dostojewski gelobt hatte, diesen nicht richtig gelesen habe. Offenbar meinte Schewtschuk verächtliche Aussagen des Schriftstellers über die Minderheiten im Zarenreich, darunter die jüdische.

Schon zuvor hatte der Sprecher des Kiewer Außenministeriums kritisiert, „dass russisches Großmachtdenken, das in Wirklichkeit die Ursache für Russlands chronische Aggressivität ist, bewusst oder unbewusst aus dem Mund des Papstes kommt“. Mit solcher „Propaganda“ rechtfertige der Kreml die Ermordung Tausender Ukrainer. Das italienische Portal Il Sismografo nannte Franziskus’ Worte „merkwürdig“ und wies darauf hin, dass die erwähnten Zaren große Gebiete erobert hatten, darunter die Krim.

Inzwischen hat der Heilige Stuhl, was selten vorkommt, versucht, die Aussagen des Papstes zurechtzurücken. Mit seinen spontan formulierten Worten habe er Jugendliche ermutigt, beizubehalten, was es an Positivem im kulturellen Erbe Russlands gebe, sagte der Sprecher des heiligen Stuhls am Dienstag. Die imperialistischen Konzepte früherer Epochen habe der Papst in keiner Weise loben wollen. Zudem standen die kritisierten Aussagen nicht in der vom Heiligen Stuhl verbreiteten Mitteilung über die Videoschalte.