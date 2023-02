Als Malik al-Abdeh in der Katastrophennacht aus seinem Zimmer stürzte, um sich in Sicherheit zu bringen, hielt er verdutzt inne. Die kleine Lehmziegelhütte, in der er übernachtete, wankte, doch in all dem Chaos hatten sich seine Gastgeber auf dem bebenden Boden niedergelassen. Sie beteten. Der syrische Politikberater berichtet am Telefon davon, wie er das große Erdbeben erlebte, in Tell Abyad, einem Nest an der Grenze zur Türkei, das zu den von Ankara kontrollierten Regionen Nordsyriens gehört.

Er hatte Glück im Unglück, denn in der Gegend, in der er sich aufhielt, gibt es nur ärmliche Flachbauten, die nicht so leicht zu Todesfallen werden. Doch selbst wenn die Rückständigkeit dafür gesorgt hatte, dass die Apokalypse in Tell Abyad ausblieb, war ihm schnell klar, dass dieses Erdbeben dem Land noch eine Weile in den Knochen stecken wird – sei es nur als Hoffnungskiller.