Trump und der Murdoch-Konzern : Das Ende einer wunderbaren Freundschaft

Es ist sicher verfrüht, das politische Ende Donald Trumps zu verkünden. Und doch könnte man es sich genau so vorstellen: Einsam sitzt der frühere Präsident in seinem Palast in Palm Beach und tippt wilde Wutreden in seinen Social-Media-Kanal, der sich am Markt ebenso schwertut wie seine MAGA-Kandidaten in den Wahlen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Der 76 Jahre alte Mann schreibt über angeblichen Wahlbetrug in Pennsylvania und die großen Erfolge der von ihm unterstützten Kandidaten. Er spottet zudem über die „alte Krähe“ Mitch McConnell und dementiert Berichte der „Fake-Medien“, er gräme sich. Das sei vollkommen falsch. Man möge sich erinnern: Er sei ein „stable genius“.