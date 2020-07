Auslieferungsvertrag gekündigt : Darum beendet London die „goldene Ära“ mit China

Die Teilnehmer der Abschlusssitzung der dritten Sitzung des Nationalen Volkskongresses sitzen in der Großen Halle des Volkes in Peking. Chinas Volkskongress hatte die Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Bild: dpa

Im Eiltempo verschlechtern sich die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur chinesischen Volksrepublik. Am Montag legte Großbritannien den Auslieferungsvertrag mit Hongkong auf Eis. Es ist die jüngste Maßnahme gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz, das Peking für die frühere britische Kronkolonie verabschiedet hat. Noch bevor Außenminister Dominic Raab die Entscheidung im Unterhaus kundtat, verurteilte Peking den Schritt in scharfen Worten. London breche internationales Recht und mische sich „brutal“ in chinesische Angelegenheiten ein, sagte ein Regierungssprecher.

Raab hatte die Maßnahme schon am Sonntag in der BBC angedeutet. Mit der Suspendierung will London ausschließen, dass die Regierung in Hongkong auf Druck Pekings die Auslieferung von Dissidenten beantragt, die dann auf Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes verurteilt werden könnten. Amerika und Kanada hatten schon vorher angekündigt, keine Personen mehr an Hongkong auszuliefern. Von einer Aufkündigung des Vertrags sah Raab einstweilen ab, um ein Druckmittel in der Hand zu behalten, hieß es in diplomatischen Kreisen.

Kritik an der Behandlung der Uiguren

Raab kritisierte in dem BBC-Interview nicht nur das Sicherheitsgesetz, sondern auch die Behandlung der überwiegend muslimischen Uiguren in der westchinesischen Provinz Xinjiang. Er bezeichnete die Deportation von Uiguren in „Erziehungslager“ als „zutiefst verstörend“ und warf Peking „schwere Verstöße gegen die Menschenrechte“ vor.

Zuvor war in derselben Sendung der chinesische Botschafter in London, Liu Xiaoming, mit Videomaterial aus Xinjiang konfrontiert worden, das den Abtransport Tausender Uiguren festzuhalten schien. Liu zweifelte die Authentizität des Materials an und nannte die Provinz „den allerschönsten Ort“. Er bestritt sowohl die Existenz von Erziehungs- und Arbeitslagern als auch die Zwangssterilisation uigurischer Frauen, einen Vorwurf, den die BBC mit Aussagen einer „Betroffenen“ untermauerte. Dem Vorwurf, dass in Xinjiang ein Völkermord geschehe, begegnete Liu mit dem Argument, dass sich die Zahl der Uiguren in den vergangenen vierzig Jahren mehr als verdoppelt habe. Er warf dem Königreich „Desinformation“ vor und versicherte, dass die Uiguren ein „fröhliches Leben“ führten.

Bis vor wenigen Wochen hatte sich die britische Regierung noch bemüht, einer Konfrontation auszuweichen. Es galt die Linie der Regierung David Camerons, die eine „goldene Ära“ mit Großbritanniens drittgrößtem Handelspartner (nach der restlichen EU und den Vereinigten Staaten) beschworen hatte. Doch die Eskalation in Hongkong, der Druck aus Washington und wachsender Unmut in den Reihen der Konservativen Partei ließen die Regierung von Boris Johnson umschwenken. Ende Mai kündigte Raab an, die Aufenthaltsrechte für Hongkonger mit Überseepass im Königreich auszudehnen. Im Juni wurde das Angebot dann auf alle vor 1997 – dem Jahr des „Handover“ – geborenen Hongkonger ausgedehnt. Damit dürften sich drei Millionen Hongkonger für zunächst ein Jahr im Königreich niederlassen und arbeiten – und danach die britische Staatsangehörigkeit beantragen.

Flüchtlinge aus Hongkong?

Das Foreign Office rechnet laut einer internen Schätzung damit, dass bis zu 200.000 Hongkonger das Angebot annehmen könnten. Außenminister Raab wollte diese Zahl nicht bestätigen, schon weil er an die Presse lancierte Dokumente nicht kommentiere, machte aber deutlich, dass die Regierung den Zustrom „nicht begrenzen“ werde. Raab sprach von einer „prinzipiellen Entscheidung“. Er berichtete außerdem von Gesprächen mit mehreren westlichen Regierungen und kündigte an, dass bald auch andere Länder Kontingente für Hongkong- Flüchtlinge akzeptieren würden.