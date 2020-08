Konflikt um Kandidatur : Ist Strache wirklich Wiener?

Heinz-Christian Strache, einst Anführer der rechten Partei FPÖ und Vizekanzler Österreichs, hat nach seinem tiefen Sturz über die Ibiza-Affäre eine Wiederkehr auf zunächst bescheidenem Niveau ins Auge gefasst: Er kandidiert mit einer eigens gegründeten Liste „Team HC“ in seiner Geburtsstadt Wien für ein Mandat bei der Gemeinderats- und Landtagswahl im Oktober.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Es soll eine Art Rückkehr zu den Wurzeln werden, denn dort hatte er drei Jahrzehnte zuvor seine ersten politischen Ämter errungen. Doch jetzt ist fraglich, ob seine bereits eingereichte Kandidatur in Wien überhaupt gültig ist. Denn seine politischen Konkurrenten – zu deren eifrigsten seine einstige Partei FPÖ gehört – bestreiten, dass er überhaupt noch richtig in Wien wohnt. Und wer dort nicht wohnt, darf dort auch nicht antreten.

Ganz eindeutig ist der Sachverhalt nicht. Denn Strache ist seit Jahren in einer Wohnung im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße gemeldet, Stadtteil Erdberg. Es war die Wohnung seiner Mutter. Allerdings hat er zusammen mit Ehefrau Philippa auch eine schöne Wohnung mit Garten im niederösterreichischen Klosterneuburg. Deren Miete hatte er sich zu seinen Zeiten als FPÖ-Chef von seiner Partei subventionieren lassen, wie im Zuge seiner Spesen-Affäre bekanntwurde.

Homestories aus Klosterneuburg

Die Zweifel daran, dass Strache tatsächlich in der vergleichsweise schlichten Wohnung im „dritten Hieb“, wie es auf gut Wienerisch heißt, seinen Lebensmittelpunkt hat, ergeben sich nicht zuletzt aus einem ganz speziellen journalistischen Genre, an dem Strache selbst großzügig mitgewirkt hatte: Homestories in bunten Blättern. Und die spielten sich keineswegs in Erdberg ab, sondern in jenem Städtchen vor den Toren Wiens.

Zu Zeiten, als Strache noch vom Boulevard hofiert wurde, las sich das zum Beispiel in der „Kronen-Zeitung“ so: „Noch erinnert in der weitläufigen Wohnung der Straches am Stadtrand von Klosterneuburg mehr an die vor zwei Monaten unter reger publizistischer Anteilnahme verwichene italienische Dogge Odi als an den freudig erwarteten Nachwuchs.“

Als im Ibiza-Jahr 2019 die Staatsanwaltschaft bei Strache eine Hausdurchsuchung anordnete, trafen die Beamten an Straches Meldeadresse den Gesuchten denn auch nicht an. Seine Mutter erklärte laut Gerichtsakte, dass ihr Sohn dort nicht wohne und auch keine persönlichen Gegenstände dort habe. Die Polizei fuhr dann nach Klosterneuburg und wurde fündig. Straches neue Partei teilte nun mit, das habe sich dieses Jahr geändert: Straches Mutter sei im Frühjahr in ein Pflegeheim gezogen, seither wohne der Sohn wieder in ihrer vormaligen Wohnung.

Strache selbst gab an, er fahre bloß noch am Wochenende zu seiner Familie nach Klosterneuburg, ansonsten sei dort nur sein Firmensitz (nach „Ibiza“ hat Strache ein Gewerbe angemeldet). „Selbstverständlich“ wohne er ansonsten an seiner Wiener Meldeadresse. Maßgeblich ist jedenfalls der Stichtag 14.Juli, an dem die Kandidatenlisten für die Wien-Wahl abgegeben wurden. Doch auch danach noch haben seine Anwälte – anlässlich einer Klage wegen eines Medienberichts – seine Adresse in Klosterneuburg angegeben. Das verringert Straches Erklärungsnot nicht unbedingt.

Nur eine belanglose Wiener Posse?

Über die Anfechtung der Kandidatur Straches – eingebracht von einer konkurrierenden Kleinpartei – entscheidet eine Magistratsabteilung der Stadt Wien bis zum 19. August; danach stünde noch der Rechtsweg offen. Man könnte die Geschichte als weitgehend belanglose Wiener Posse abtun: Selbst wenn Strache kandidieren darf und seine Gruppierung tatsächlich in das Stadtparlament einzieht, wird er auf die Wiener Politik keinen Einfluss nehmen können.

Keine andere Partei möchte mit ihm zusammenarbeiten, seine „Ex“ FPÖ schon gar nicht. Die Zeiten, in denen die ganze österreichische Politik ängstlich auf Strache schielte und rechte Politiker aus ganz Europa von Marine Le Pen bis Geert Wilders zu ihm pilgerten, sind passé.

Doch immerhin könnten Erfolg beziehungsweise knappes Scheitern der „Liste HC“ einen Einfluss nicht nur auf das Abschneiden der FPÖ, sondern auch auf Mehrheiten für oder gegen die Langzeit-Bürgermeisterpartei SPÖ haben. Hier überkreuzen sich die Interessen auf komplizierte, je nach Wahlausgang unterschiedliche Weise. FPÖ-Chef Norbert Hofer hat jedenfalls damit gedroht, die Wien-Wahl anzufechten, sollte Straches „Wohnsitzlimbo durchgewunken werden“.