Corona-Hotspot in Dagestan : Hilferuf an die Mächtigen in Moskau

In der Nordkaukasus-Teilrepublik Dagestan ist die Situation mit dem Coronavirus außer Kontrolle. Die Führung hat sich nun an Moskau gewandt – und offenbart die Ausmaße der Pandemie in Russland.

Dagestan schafft es selten auf die große Bühne der russischen Politik. In den Nachrichten vom Westufer des Kaspischen Meeres geht es meist um den Kampf gegen islamistische Aufständische oder Korruption, Stolz und Lichtblick sind erfolgreiche Kampfsportler. Doch jetzt ist die Nordkaukasus-Teilrepublik mit mehr als drei Millionen Einwohnern zu einem Zentrum der Corona-Pandemie in Russland geworden. So schlimm ist die Lage, dass örtliche Funktionäre um Hilfe gerufen haben und dass sich Präsident Wladimir Putin einschalten musste.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Die offiziellen Zahlen aus Dagestan, mit 3553 Erkrankungsfällen am Dienstag, gelten als unglaubwürdig. Das prangern Aktivisten an und machen der Regionalregierung Druck. Die genießt wenig Ansehen. Der frühere Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Magomedchan Gamsatchanow sagte nun, die Bevölkerung vertraue der – von Moskau eingesetzten – Führung in der Regionalhauptstadt Machatschkala nicht. Sie habe stattdessen Gerüchten aus sozialen Medien geglaubt, dass das Virus nicht gefährlich sei, was zu einer „katastrophalen Situation“ geführt habe.

Noch Hochzeiten mit Hunderten Gästen

Als viele schon vor der Gefährlichkeit des Coronavirus warnten, fanden in Dagestan noch Hochzeiten mit Hunderten Gästen statt. Jetzt sind die wenigen Krankenhäuser überfüllt. Chabib Nurmagomedow, ein amtierender Mixed-Martial-Arts-Weltmeister im Leichtgewicht, appellierte über Instagram, wo er mehr als zwanzig Millionen Abonnenten hat, an seine Landsleute, zu Hause zu bleiben: Einige seiner Verwandten seien an Covid-19 gestorben, sagte Nurmagomedow. Seinem schwer erkrankten Vater gehe es sehr schlecht, die Lage in Dagestan sei „jämmerlich“.

Es mangelt schon an Corona-Tests. Vorige Woche gab das Republikoberhaupt zu, dass die Zahl der an einer Lungenentzündung Erkrankten in Dagestan im April gut ein Drittel über dem Wert des Vorjahresmonats gelegen habe. Am vergangenen Wochenende, als offiziell 29 Corona-Tote gezählt wurden, sagte Dagestans Gesundheitsminister in einem Interview mit einem Blogger, seit Beginn der Pandemie seien in der Teilrepublik 657 Menschen an Lungenentzündung gestorben, unter ihnen mehr als vierzig Ärzte.

Die Hilferufe aus Machatschkala machten ein Eingreifen des Kremls erforderlich. Am Montagnachmittag hielt Putin eine Videokonferenz mit der Republikführung und dem Mufti Dagestans ab, der durch eine Covid-19-Erkrankung geschwächt ist. Man könne sagen, dass die Menschen selbst an der großen Zahl der Infizierten schuld seien, sagte der Geistliche. „Aber die Fahrlässigkeit der Leute darf kein Anlass sein, sie in so einer Katastrophe im Stich zu lassen.“ Was der Mufti nicht sagte, war, dass das Staatsfernsehen noch im März selbst Corona verharmlost hatte.

Putin will die Schuldigen gefunden haben

Putin hob hervor, die Dagestaner sagten, sie erhielten „nicht immer und nicht überall die nötige medizinische Hilfe“. Fachleute sähen den wichtigsten Grund für schwere Komplikationen darin, dass die Dagestaner „spät medizinische Hilfe suchen“ und sich selbst zu Hause auskurierten. Nachdem Putin so die Schuld den Kranken selbst zugewiesen hatte, wies er die Zentralregierung an, für Dagestan medizinisches Personal, Corona-Tests, Ausrüstung und Medikamente zu organisieren. Der Katastrophenschutz soll öffentliche Orte in der Region desinfizieren, das Militär ein Behandlungszentrum für Corona-Patienten aufbauen. Putin forderte die Dagestaner auf, das Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan am kommenden Wochenende zu Hause zu feiern. Die Republikführung solle prüfen, das „Selbstisolierungsregime“, weitgehende Ausgangssperren, beizubehalten oder zu verschärfen.

Eigentlich bemüht sich der Kreml derzeit darum, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu lockern. Auch, um die verschobene Volksabstimmung zur Verfassungsreform rasch nachzuholen, die Putins Verbleib im Präsidentenamt bis 2036 ermöglicht. Nach unbestätigten Berichten wird dafür der 24. Juni angestrebt. Dagestans Parlamentspräsident echote diese Erwägungen, als er im Gespräch mit Putin über die schlimme medizinische Lage behauptete, „die Leute“ bäten darum, die Verfassungsänderungen nicht „hinzuziehen“, sondern „rechtzeitig anzunehmen“. (In Wirklichkeit hat Putin die vom Parlament verabschiedete Reform schon in Kraft gesetzt.)

Ist der Peak in Russland erreicht?

Passend zu Putins Plänen sinken mittlerweile die Zahlen der Neuinfektionen, die täglich bekanntgegeben werden. Laut Berechnungen des Nachrichtenportals „Medusa“ hat Moskau, der Schwerpunkt des Ausbruchs in Russland, am Sonntag den Scheitelpunkt der Infektionswelle überschritten; Russland insgesamt hat demnach den „Peak“ am Montag erreicht, die übrigen Regionen sollen bis Ende dieser Woche folgen. Am Dienstag betrug die offizielle Gesamterkranktenzahl in Russland 299.941 Menschen; 2837 von ihnen sollen an Covid-19 gestorben, 76.130 genesen sein.

Zu Letzteren gehört offiziell auch Michail Mischustin, dem Putin am Dienstag seine Vollmachten als Ministerpräsident zurückgab. Mischustin hatte Ende April bekanntgegeben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und war seither in einem Krankenhaus behandelt worden. Noch von dort hatte Mischustin am Montag mitgeteilt, 27 Regionen mit niedrigem Infektionswachstum seien bereit dafür, die Einschränkungen abzumildern. Doch der Fall Dagestan mindert nun neuerlich das Vertrauen in die offiziellen Zahlen, besonders fern der Hauptstadt.