Dänemark öffnet Schulen : Höchstens zu fünft auf dem Pausenhof

In Dänemark haben die Kindergärten und Schulen von nun an teilweise wieder geöffnet. Es gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln für die Kinder. Doch kann das funktionieren?

Am Mittwoch war die dänische Ministerpräsidentin zu Besuch in einer Schule. Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen lächelte in die Kameras und stellte fest, dass die Schüler sich sehr freuen, ihre Freunde wieder zu sehen. Auf Bildern sieht man sie durch einen Klassenraum gehen. Die Tische, an denen die Schüler einzeln sitzen, stehen weit auseinander. Vor gut einem Monat waren die Schulen in Dänemark im Kampf gegen die Ausweitung des Coronavirus geschlossen worden. Rasant war die Kurve der Infektionen angestiegen und rasch verkündete die Regierung harte Maßnahmen.

Seit Mittwoch hat Dänemark die Schulen nun zumindest in Teilen wieder geöffnet. Als Frederiksen das vergangene Woche angekündigt hatte, sprach sie von einem vorsichtigen ersten Schritt. Sie verwies auf die Gefahr, dass die Infektionen wieder ansteigen, sollte die Öffnung der Landes zu schnell gehen. Sie sagte auch, dass man nicht einfach zurückkehren könne zu dem Dänemark, wie es vor dem Ausbruch der Pandemie war. Restaurants und Bars bleiben vorerst weiter geschlossen, Großveranstaltungen bis August verboten.

Viele Regeln für die Öffnung der Schulen

Mit der Öffnung der Schulen aber geht Dänemark im internationalen Vergleich trotzdem voran, und verfolgt auch eine besondere Strategie: Geöffnet sind die Schulen für die Schüler bis zur fünften Klasse, ebenso wie Kindergärten. Hintergrund ist, so sagte es Frederiksen, dass sich die Eltern dadurch wieder auf die Arbeit konzentrieren könnten; es gebe viel zu tun in Dänemark. Die Arbeitskraft der jungen Eltern soll also der Wirtschaft wieder zur Verfügung stehen.

In den Kindergärten und Schulen sollen besondere Regeln gelten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das geht von Hygienevorschriften bis hin zum einem Mindestabstand zwischen den Schultischen von zwei Metern. In den Klassenräumen sollen nie mehr als zwei, auf dem Pausenhof nie mehr als fünf Schüler zusammenkommen.

Was machen Norwegen und Schweden?

Diese Regeln führten dazu, dass am Mittwoch noch nicht alle Schulen und Kindergärten auch schon bereit waren, wieder zu öffnen. Einige brauchen noch bis zur nächsten Woche, um ihre Abläufe und Klassenräume entsprechend anzupassen. So soll in einigen Schulen künftig in Schichten unterrichtet werden: ein Teil der Schüler vormittags, der andere am Nachmittag.

Auch in Norwegen werden nächste Woche zuerst die Kindergärten wieder geöffnet, in der übernächsten Woche die Schulen für die Klassen eins bis vier. In Schweden waren weder Kitas noch Schulen überhaupt geschlossen worden; nur in der Oberstufe und an den Universitäten gibt es Fernunterricht. Während Dänemark und Norwegen die Kurve der Neuinfektionen drücken konnten, und in beiden Ländern insgesamt bislang 454 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben sind, waren es am Mittwoch in Schweden schon 1203 Menschen. Trotzdem äußerte die Gesundheitsbehörde in Stockholm sich mit Blick auf die Entwicklung vorsichtig optimistisch.