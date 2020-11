Krise in Dänemarks Regierung : Es geht ihnen an den Nerzfellkragen

Mit den guten Jahren ist es vorbei für Dänemarks Nerzzucht. In der Pandemie wurden die Tiere zu einer gesundheitlichen Gefahr. Der Umgang mit ihnen stürzt die Regierung nun in eine Krise – und bremst das massenhafte Töten der Tiere zumindest.

Die Nerzzucht hat in Dänemark viele gute Jahre hinter sich, aber in der Pandemie wurden die Tiere zur gesundheitlichen Bedrohung. Bild: dpa

Die Nerzzucht hat in Dänemark viele gute Jahre hinter sich. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Nerzfarmen vor allem in Amerika, danach breiteten sie sich auch in Europa rasant aus, und kaum irgendwo wurden sie so wichtig wie in Dänemark. Bis zu 17 Millionen Tiere im Jahr wurden auf den mehr als 1200 Farmen gezüchtet, in Europa ist das skandinavische Land der größte Fell-Produzent.

Matthias Wyssuwa



In den vergangenen Jahren war die Nachfrage aus Russland weiter hoch, und die aus Asien lange schon gestiegen. Wie die Kopenhagener Pelzbörse, nach eigener Auskunft die größte ihrer Art weltweit, auf ihrer Internetseite schreibt, sind Pelze das größte Exportgut Dänemarks nach China und Hongkong überhaupt.

Doch mit den guten Jahren ist es vorbei. Denn in der Corona-Pandemie sind die Nerze nicht nur zu einer potentiellen gesundheitlichen Bedrohung für Dänemark und womöglich darüber hinaus geworden. Der Umgang mit den Tieren hat die Regierung auch in eine Krise gestürzt – und das massenhafte Töten der Tiere zumindest gebremst.

Vor einer Woche war Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten vor die Presse getreten, und hatte verkündet, dass alle Nerze im Land gekeult werden müssen. Sie sprach von einer sehr ernsten Lage und berichtete nicht nur von den schon länger bekannten Übertragungen des Coronavirus von Nerzen auf Menschen, sondern auch von einer Mutation des Virus in den Tieren, die den Namen „Cluster 5“ trägt, und bei insgesamt zwölf Infizierten im Land gefunden wurde – zuletzt im September. Diese Mutation habe weniger empfindlich auf Antikörper reagiert, so könnte die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigt werden. Deshalb müssten alle Tiere, auch die gesunden, gekeult werden. Kurz darauf verkündete Frederiksen auch noch einen Lockdown für sieben Kommunen in der besonders betroffenen Region Nordjütland.

Das Problem ist nur, dass sich nicht alle Nerzzüchter das akzeptieren wollen – und die Regierung gar nicht die Kompetenz hatte, die Tötung aller Nerze zu veranlassen. Die Empörung ist groß, etwa zweieinhalb Millionen Tiere sind bereits gekeult worden. Die Zeitung „Politiken“ druckte am Mittwoch auf der Titelseite das Bild einer Frau, die, im Pelzmantel auf einem Stuhl sitzend, die Zufahrt zur Nerzfarm ihrer Familie versperrt.

Im Sommer schon waren die ersten Corona-Ausbrüche auf Nerzfarmen bekannt geworden, und wie in den Niederlanden oder Spanien wurden betroffene Tiere gekeult. Erst im Oktober aber weitete Dänemark die Tötungen bei Ausbrüchen in Farmen aus, in einem Radius von 7,8 Kilometern mussten alle Nerze getötet werden. Das war soweit rechtlich abgesichert. Die Tötung von gesunden Tieren außerhalb dieses Radius um betroffene Farmen herum war es jedoch nicht. Der zuständige Landwirtschaftsminister Mogens Jensen gestand am Dienstag im dänischen Fernsehen ein, dass man einen Fehler begangen habe und es keine gesetzliche Befugnis gebe, Nerzzüchter außerhalb dieser Zone zu bitten, ihre Tiere zu töten.

Das Büro von Frederiksen soll es am Wochenende erfahren haben. Mit einem Schnellverfahren sollte noch die gesetzliche Grundlage für die Keulung geschaffen werden, doch dafür fehlte die nötige Mehrheit. Die Opposition ist empört und fordert Konsequenzen – bis hin zum Rücktritt von Landwirtschaftsminister Jensen. Und in dänischen Zeitungen werden Nerzfarmbesitzer zitiert, die sich weigern, weiter Tiere zu töten. In einer neuen Gesetzesvorlage soll nun im normalen Verfahren die gesetzliche Grundlage für die Tötung geschaffen – und danach die Haltung von Nerzen bis Ende 2021verboten werden. Die guten Jahre sind damit so oder so vorbei.