Dänemark will Einwanderer zur Arbeit verpflichten

Bei Bezug staatlicher Hilfen : Dänemark will Einwanderer zur Arbeit verpflichten

„Zu viele Jahre lang haben wir vielen Menschen einen schlechten Dienst erwiesen, indem wir nichts von ihnen verlangt haben“, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Bild: dpa

Einwanderer, die staatliche Unterstützung beziehen, sollen gemeinnützige Arbeit leisten. So will es die für ihre restriktive Migrationspolitik bekannte sozialdemokratische Regierung in Kopenhagen.