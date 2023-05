In Deutschland wäre das undenkbar. In Dänemark löst der Staat mit radikalen Maßnahmen Problemviertel auf. Aber verschwinden mit den Vierteln auch die Probleme?

Radikale Schritte in Dänemark: Das Viertel Gellerup in Aarhus ist von Migration geprägt. Bild: Imago

An den Balkonen flattern Protestbanner. „Nein zum Abriss“ steht auf einem. „Wir bewegen uns nicht“ auf einem anderen. Die großen Blocks in Gellerup, einem Wohngebiet im Westen der dänischen Stadt Aarhus, sollen in Kürze abgerissen werden. Nur noch maximal 40 Prozent der Sozialwohnungen dürfen bleiben. Stattdessen sollen privat finanzierte Wohnungen entstehen und andere Leute ins Viertel ziehen. Solche mit höherem Einkommen, besserer Bildung und ohne Migrationshintergrund.

In Gellerup ist der Anteil der arbeitenden Bevölkerung gering, ebenso die Bildungsquote, dafür ist der Anteil von Migranten hoch, ebenso die Kriminalitätsrate. Bis 2030 soll es in Dänemark keine Orte wie Gellerup mehr geben. Dafür versucht sich das Land an einem riesigen sozialen Experiment, von dem niemand sagen kann, wie es ausgehen wird. „Ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften“, lautet die Strategie. 2018 wurde sie vom Parlament verabschiedet. Dazu wurden „Ghetto“-Listen veröffentlicht, die problematische Stadtviertel je nach Härtegrad aufführen. Als Ghetto klassifiziert wurden Gegenden, die so wie Gellerup mehr als 1000 Einwohner haben und mindestens drei der vier Kriterien erfüllen: mindestens 40 Prozent der Bewohner weder in Arbeit noch in Ausbildung, mindestens 50 Prozent „nichtwestliche“ Migranten, hohe Kriminalitätsrate, geringe Schulausbildung. Mittlerweile wurde der Begriff „Ghetto“ gestrichen, stattdessen ist von „Transformationsgebieten“ die Rede.