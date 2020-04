Dänemark hebt Auflagen auf : „Wir kehren nicht zum Leben vor dem 6. März zurück“

Dänemark hat so schnell und konsequent auf die Ausbreitung des Coronavirusreagiert wie kaum ein anderes Land in Europa. Nun sind die Dänen auch ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, das Land wieder vorsichtig zu öffnen. In den vergangenen Tagen hatte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten schon angedeutet,dass es nach Ostern so weit sein könnte. Am Montagabend wurde sie dann konkret:Vom nächsten Mittwoch an werden Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse wieder geöffnet.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Es sei eine erste vorsichtige Phase der Öffnung, sagte Frederiksen. Sie stellte aber auch klar, dass die Dänen noch viele Monate mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie leben müssten.Ende Februar hatte es den ersten Corona-Fall in Dänemark gegeben, rasant stieg die Zahl der Infizierten und Anfang März bereits hatte Frederiksen hart durchgegriffen. Sie verkündete die Schließung von Bibliotheken, Schulen, Kindergärten und Universitäten. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die in dieser Situation nicht gebraucht wurden, sollten zu Hause bleiben.