Dänemark : Kritik an geplantem Verbot von Koranverbrennungen

Aktualisiert am

Kritik an geplantem Verbot von Koranverbrennungen

Inger Stoejberg, Vorsitzende der dänischen Demokraten, im Juni Bild: EPA

In Dänemark gibt es scharfe Kritik an dem geplanten Verbot von Koranverbrennungen. Doch gilt die Gesetzesreform anders als in Schweden als sicher.