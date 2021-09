Corona-Lockerungen : Der dänische Freedom-Day

Endlich wieder tanzen: Gäste warten am 3. September auf die Öffnung eines Nachtclubs in Kopenhagen. Bild: EPA

In Dänemark wird seit einer Woche wieder getanzt. Zum ersten Mal seit vielen Monaten öffneten die Clubs ihre Türen, und gleich wurde von langen Schlangen Tanzwilliger in der dänischen Hauptstadt berichtet. Es war der vorletzte Schritt zur umfassenden Öffnung des Landes, an diesem Freitag folgt der letzte: Auch die noch übrigen Einschränkungen werden aufgehoben. Ein dänischer Freedom-Day.

Die Corona-Pandemie werde in Dänemark nicht mehr als „gesellschaftskritische“ Krankheit eingestuft, hatte Gesundheitsminister Magnus Heunicke mitgeteilt. Corona wird also nicht mehr als akute Bedrohung für die Gesellschaft oder das Gesundheitswesen betrachtet, und die Einschränkungen können fallen. Das sei das Ergebnis von Rücksprachen unter anderem mit der zuständigen Gesundheitsbehörde, hatte Heunicke geäußert. So sind die Dänen dieses Mal sogar schneller, als es der eigene Plan vorgesehen hatte: Eigentlich sollten erst zum Oktober die Beschränkungen fallen.

Jeder kann ins Restaurant gehen

In der Corona-Krise war Kopenhagen schon immer ganz vorne mit dabei. Früh hat das Land die Grenzen geschlossen und harte Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus eingeführt, und nun schaffen die Dänen diese auch schneller wieder ab als andere. Lange schon werden praktisch keine Masken mehr in der Öffentlichkeit getragen, die Abstandsregeln haben ihre Bedeutung verloren, und die Firmen dürfen alle Mitarbeiter wieder in ihre Büros holen.

Neben den noch lange geschlossenen Clubs war eine der letzten Einschränkungen, dass die Dänen für manche Veranstaltungen noch ihren Corona-Pass zeigen mussten, um nachzuweisen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Aber auch diese Pflicht entfällt jetzt. Jeder kann in Restaurants gehen oder tanzen im Club, egal ob er geimpft, genesen oder getestet ist.

Auch einen automatischen Lockdown bei steigenden Infektionszahlen in Gemeinden gibt es nicht mehr. In dieser Woche wurden zudem die Quarantäneregeln für die Schulen neu geregelt: Selbst Kinder, die engen Kontakt mit einem infizierten Kind hatten, müssen nicht mehr automatisch in Quarantäne. Sie dürfen in der Schule bleiben und sollen sich an den folgenden Tagen regelmäßig testen.

Damit gibt Dänemark im Norden Europas den Takt vor, selbst Schweden wirkte da zuletzt fast zurückhaltend. Bis die Regierung am Dienstag selbst umfassende Schritte zur Öffnung angekündigt hat – auch wenn die Voraussetzungen andere sind als in Dänemark. Grundlage für den dänischen Weg ist der Erfolg der Impfkampagne. Die Epidemie sei unter Kontrolle, hatte Gesundheitsminister Heunicke geäußert, die Dänen hätten Rekordzahlen bei den Impfungen.

Das lässt sich kaum bestreiten. Obwohl Dänemark wegen der Meldungen über seltene Nebenwirkungen früh auf die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson verzichtet hat, ist das Land auf den Bestenlisten beim Impfen längst weit an Deutschland vorbeigezogen.