Corona-Lockerungen : Der dänische Freedom-Day

Aktualisiert am

An diesem Freitag hebt Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen auf. Auch Schweden lockert – aber unter anderen Voraussetzungen.

Endlich wieder tanzen: Gäste warten am 3. September auf die Öffnung eines Nachtclubs in Kopenhagen. Bild: EPA

In Dänemark wird seit einer Woche wieder getanzt. Zum ersten Mal seit vielen Monaten öffneten die Clubs ihre Türen, und gleich wurde von langen Schlangen Tanzwilliger in der dänischen Hauptstadt berichtet. Es war der vorletzte Schritt zur umfassenden Öffnung des Landes, an diesem Freitag folgt der letzte: Auch die noch übrigen Einschränkungen werden aufgehoben. Ein dänischer Freedom-Day.

Die Corona-Pandemie werde in Dänemark nicht mehr als „gesellschaftskritische“ Krankheit eingestuft, hatte Gesundheitsminister Magnus Heunicke mitgeteilt. Corona wird also nicht mehr als akute Bedrohung für die Gesellschaft oder das Gesundheitswesen betrachtet, und die Einschränkungen können fallen. Das sei das Ergebnis von Rücksprachen unter anderem mit der zuständigen Gesundheitsbehörde, hatte Heunicke geäußert. So sind die Dänen dieses Mal sogar schneller, als es der eigene Plan vorgesehen hatte: Eigentlich sollten erst zum Oktober die Beschränkungen fallen.