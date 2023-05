Dänemark will seine Verteidigungsausgaben massiv erhöhen, die Wehrpflicht verlängern und die Unterstützung für die Ukraine ausbauen. Das gab der kommissarische dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Dienstag in Kopenhagen bekannt. Den Vorschlägen der Regierung zufolge sollen die Verteidigungsausgaben in den nächsten zehn Jahren um 143 Milliarden Kronen (rund 19,2 Milliarden Euro) erhöht werden. Dänemark stehe an einem „historischen Wendepunkt in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik“, sagte Lund Poulsen. In Europa herrsche Krieg, der Frieden könne nicht länger als selbstverständlich betrachtet werden. Angesichts der ernsten Bedrohungslage sei diese historische Erhöhung der Ausgaben notwendig.

Mit 105 Milliarden Kronen soll der Großteil des Geldes in neue Prioritäten der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik investiert werden, wohin genau, ist noch unklar. Die Regierung schlägt zunächst eine Rahmenvereinbarung zur allgemeinen strategischen Ausrichtung für die kommenden zehn Jahre vor, die später konkretisiert werden soll. Die Verhandlungen über die Vereinbarung sollen laut Lund Poulsen bereits am Donnerstag im Folketing beginnen.

Das Verteidigungsministerium plane pro Jahr 20 Milliarden Kronen zusätzlich auszugeben, demnach liege das Budget 2033 bei 56,4 Milliarden Kronen, schrieb der dänische öffentliche Rundfunk. 2022 lagen die Ausgaben nach Angaben des Verteidigungsministeriums bei 27 Milliarden Kronen. Weiterhin will die Regierung 27 Milliarden Kronen in die Verbesserung von Gebäuden und IT sowie elf Milliarden Kronen in Personal investieren.

Bericht: Die Wunschliste des Militärs ist lang

Die Regierung plant zudem, die Wehrpflicht zu verlängern – in welchem Umfang, ist noch unklar. Im Herbst wolle die Regierung dazu ein konkretes Modell vorlegen, sagte der Verteidigungsminister. Lund Poulsen bezeichnete die zu erwarteten Diskussionen hierzu als „schwierig“. Auch die Unterstützung für die Ukraine will die Regierung um knapp 22 Milliarden Kronen erhöhen – verteilt auf 7,5 Milliarden in diesem, 10,4 Milliarden im kommenden und jeweils einer Milliarde Kronen in den Jahren 2025 bis 2028. Lund Poulsen zufolge erreicht Dänemark damit bereits in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Aktuell gibt Dänemark rund 1,38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus.

Dänemark mit seinen nur rund 5,8 Millionen Einwohnern stellt derzeit im Rahmen der NATO-Mitgliedschaft dauerhaft eine Brigade in den baltischen Staaten zur Abschreckung Russlands, doch hat das Land teils Mühe, die Anforderungen zu erfüllen – es mangelt an Soldaten und Ausrüstung; die Wunschliste des Militärs sei lang, schrieb die Zeitung „Politiken“ am Dienstag. In Kopenhagen wird überdies angenommen, dass durch den NATO-Beitritt Finnlands sowie den erwarteten Beitritt Schwedens sich das Kräftegleichgewicht in der Region ändern wird und innerhalb der NATO künftig ein stärkeres Engagement auch von Dänemark erwartet werden könnte.