Dämpfer für Biden : Senatorin Sinema verlässt die Demokraten

Mit der Wahl in Georgia hatten die Demokraten gerade erst ihre Position im Senat gestärkt. Die Entscheidung von Kyrsten Sinema aus Arizona stellt das wieder in Frage.

Drei Tage nach dem Wahlsieg in Georgia haben die Demokraten einen Dämpfer hinnehmen müssen: Kyrsten Sinema, Senatorin aus Arizona, hat am Freitag mitgeteilt, dass sie die Partei verlässt und sich in ihrem Bundesstaat als Unabhängige registriert habe. Die bisherige Parteirechte, die der zweiten Kammer seit 2019 angehört und häufiger nicht mit ihrer Fraktion gestimmt hatte, sagte, auch wenn ihr Schritt einige überraschen werde, ergebe er für sie Sinn. Sie habe nie in parteipolitische Kartons gepasst, dergleichen nie versucht und wolle es auch gar nicht, sagte Sinema dem Sender CNN. Für sie sei es wahrhaftiger, künftig als Unabhängige aufzutreten. Zudem glaube sie, dass dies auch dem Empfinden vieler Bürger Arizonas entspreche.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Die Demokraten hatten gerade erst durch den Sieg in der Stichwahl in Georgia ihre Position im Senat gestärkt. Wenn sich der neue Kongress im Januar konstituiert, hat die Fraktion 51 Mitglieder. Derzeit sind es 50, weshalb Vizepräsidentin Kamala Harris mehrfach als „Tie-Breaker“ fungieren musste. Bisher waren zwei Senatoren Unabhängige – Bernie Sanders aus Vermont und Angus King aus Maine. Sie haben sich als Parteilose aber der Fraktion der Demokraten angeschlossen.

Sinema sagte zwar nicht explizit, dass auch sie dies tun werde. Sie äußerte aber die Hoffnung, trotz ihrer Entscheidung, über die sie vorher schon das Weiße Haus und Mehrheitsführer Chuck Schumer informiert hatte, ihre Ausschusszuständigkeiten zu behalten. Das spricht dafür, dass sie Mitglied der Fraktion bleiben will, da Schumer die Ausschussposten vergibt.

Harris könnte wieder als Zünglein an der Waage gebraucht werden

Sinema hatte ähnlich wie der Parteirechte Joe Manchin, der Senator aus West Virginia, mehrere Gesetzesvorhaben der Demokraten nicht unterstützt beziehungsweise einige im Gesetzgebungsverfahren entschärft. Durch ihren Schritt behält Manchin seine wichtige Rolle in der Fraktion. Schumer hatte nach der Wiederwahl Raphael Warnocks, des Senators aus Georgia, am Mittwoch Vizepräsidentin Harris dafür gedankt, dass sie mehrfach als Zünglein an der Waage gedient hatte. Frohlockend fügte er hinzu, das werde nun künftig nicht mehr so häufig nötig sein.

Darin könnte er sich getäuscht haben. Wenn Manchin oder Sinema ausscheren, wird die Vizepräsidentin wieder im Plenum benötigt. Sinema hatte wegen ihres Stimmverhaltens häufiger den Ärger der Parteilinken auf sich gezogen. Hintergrund für ihre jetzige Entscheidung dürfte sein, dass sie in zwei Jahren zur Wiederwahl steht. Unter Demokraten in Arizona war erwogen worden, sie in den Vorwahlen herauszufordern. Sinema ist einem solchen Szenario nun zuvorgekommen. Als unabhängige Kandidatin im Wahljahr 2024 muss sie sich keinen Vorwahlen stellen.

Die Demokraten müssen nun prüfen, ob sie Sinema gegen einen republikanischen Herausforderer unterstützen oder einen eigenen Kandidaten aufstellen. Das würde freilich den Sieg eines Republikaners wahrscheinlich machen. In den Kongresswahlen im November war der zweite Senator Arizonas, der Demokrat Mark Kelly, wiedergewählt worden. Er hatte sich gegen den von Donald Trump unterstützten Kandidaten Blake Masters durchgesetzt, auch weil er die Mehrheit der Stimmen unabhängiger Wähler erhalten hatte. Arizona war lange Zeit ein republikanisch dominierter Bundesstaat, allerdings mit einem starken Anteil unabhängiger Wähler. Seit der Wahl Trumps zum Präsidenten haben die Demokraten mehrere Wahlen im Südwesten gewonnen.