Léon Gautier hat es nicht weit nach Sword Beach, an dem am 6. Juni 1944 um 7.32 Uhr die Landung der Alliierten in der Normandie begann. Der 100 Jahre alte Kriegsveteran lebt ganz in der Nähe. Am Dienstag hat er die Paradeuniform des Marine-Kommandos Kieffer angezogen, seine Tochter hat das grüne Barett auf seinem Kopf zurechtgerückt. Im Rollstuhl wird der rüstige Kriegsveteran zur Zeremonie zum 79. Jahrestag des D-Days gefahren, bei dem es um Europas Vergangenheit, aber noch mehr um Europas Zukunft geht.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Das hat Gautier auch vor vielen Schulklassen erzählt und in einem Buch festgehalten, in dem es um seine Freundschaft zum deutschen Soldaten Johannes Börner ging. „Feinde und Brüder“ lautet der Titel. Die beiden Soldaten, die gegeneinander kämpften, erklären darin, wie sie nach dem Krieg Freundschaft schlossen. Börner war in der Normandie sesshaft geworden und hatte ein Restaurant eröffnet, in dem Gautier häufig essen ging. Vor vier Jahren ist der deutsche Freund gestorben, wie so viele Weggefährten. Gautier ist der Letzte, der von den 177 Franzosen des Marine-Kommandos Kieffer noch lebt. Sie waren die einzigen Franzosen, die zusammen mit 156.000 amerikanischen, britischen, kanadischen und polnischen Soldaten am ersten Akt der Befreiung Frankreichs von der Naziherrschaft mitwirkten.