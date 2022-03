Festnahmen und Ausweisungen : Wie Mitteleuropa gegen mutmaßliche russische Spionage vorgeht

Der ungarische Außenminister steht wegen Berichten über Cyberattacken unter Druck, die dem Anschein nach aus Russland kommen. Auch in anderen Ländern rücken mutmaßliche Spionagetätigkeiten Moskaus in den Blick.

Unter dem Eindruck des Kriegs Russlands gegen die Ukraine rückt die mutmaßlich rege Spionageaktivität Moskaus in mitteleuropäischen Ländern in den Fokus. Am Mittwoch teilte das slowakische Außenministerium mit, es habe entschieden, die Zahl russischer Botschaftsmitarbeiter um 35 zu verringern. Was die neue Zahl an akzeptierten russischen Diplomaten in Pressburg (Bratislava) sei, wurde nicht mitgeteilt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Slowakei insgesamt neun russische Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen.

In Österreich gibt es Unruhe wegen eines britischen Zeitungsberichts, in dem Wien von ungenannten EU-Diplomaten als „Flugzeugträger“ der russischen Spionage bezeichnet wird. Generalstabschef Robert Brieger wies die dort ebenfalls kolportierte Behauptung, das Bundesheer sei praktisch eine „Außenstelle des GRU“, des russischen Militärgeheimdienstes, vehement zurück.

„Ein offenes Buch für Moskau“

Die Tschechische Republik geht bereits seit dem vergangenen Frühjahr scharf vor. Im April 2021 wurde bekannt, dass russische Agenten mutmaßlich eine verheerende Explosion in einem tschechischen Munitionsdepot im Jahr 2014 herbeigeführt hatten. Die Zahl des akkreditierten Personals der russischen Botschaft in Prag wurde drastisch reduziert – eine Maßnahme, die reziprok von Moskau erwidert wurde.

Die slowakische Polizei nahm Mitte März dieses Jahres in zwei Großeinsätzen im Norden und Osten des Landes, die auf „Eliminierung der Tätigkeit eines Netzes russischer Nachrichtendienste“ zielten, insgesamt vier Personen fest. Es sind laut Polizei ein Professor an der Militärakademie in Liptovský Mikuláš, der den Rang eines Obersts bekleidet, ferner ein ehemaliger Mitarbeiter des slowakischen Geheimdienstes SIS, ein einstiger Mitarbeiter eines Parlamentariers sowie ein Mitarbeiter eines inzwischen stillgelegten Webportals.

Über die angebliche Cyberattacke in Ungarn berichten die Nachrichtenportale Direkt36 und Telex. Der Autor beruft sich auf ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, die in direktem Kontakt zu aktiven Kollegen stünden. Demnach reichten die Angriffe auf die Computersysteme des Außenministeriums schon ein Jahrzehnt zurück, die ungarische Diplomatie sei „ein offenes Buch für Moskau“. Dennoch habe Ungarn nie öffentlich protestiert, vielmehr habe Außenminister Péter Szijjártó noch im Dezember einen russischen Orden angenommen.

Opposition fordert Rücktritt Szijjártós

Partnerdienste seien erst informell zu Beginn dieses Jahres im „Berner Klub“ informiert worden, einem Gremium zum Austausch nachrichtendienstlicher Informationen. Offenbar hätten die ungarischen Geheimdienstler auf eigene Faust gehandelt, weil die Affäre weiter vertuscht würde, heißt es in dem Bericht. Das Außenministerium stellte das in den Zusammenhang des laufenden Wahlkampfes und teilte nur mit, „mit Kampagnen-Lügen“ befasse man sich nicht.

Mittels dieser Cyberangriffe der „Hacker von Putin“ seien die Russen „jetzt nicht mehr nur in der Speisekammer, sondern in den Arbeitszimmern der Regierung“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses der ungarischen Oppositionsparteien. Als Außenminister Szijjártó am 30. Dezember 2021 den hohen russischen Verdienstorden für Freundschaft von seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow erhielt, habe er längst von den Cyberangriffen gewusst, hieß es in der Aussendung. Die Opposition forderte den Rücktritt Szijjártós und fordert die Generalstaatsanwaltschaft auf, ein Verfahren wegen Landesverrats einzuleiten.