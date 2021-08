Cuomos Rücktritt : Ein Einschnitt für Bidens Partei

Mit Andrew Cuomos Rücktritt muss sich auch Amerikas Präsident Biden befassen. Schon die erste Nachfrage bringt ihn in Verlegenheit. Der New Yorker Gouverneur habe „verdammt gute Arbeit“ geleistet, sagt er.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag in New York Bild: Polaris/laif

Natürlich hatte Joe Biden mit der Frage gerechnet. Die Nachricht aus Albany überschattete den Erfolg, den der amerikanische Präsident gerade im Senat erzielt hatte. Der Rücktritt von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bestimmte nun die Schlagzeilen – nicht die Verabschiedung des Infrastrukturprogramms. Biden lobte am Dienstag im Weißen Haus den parteiübergreifenden Kompromiss und ließ dann ein paar Fragen zu. Er respektiere die Entscheidung des Gouverneurs, sagte er zunächst. Mehr nicht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Eine Nachfrage brachte ihn dann doch in Verlegenheit: Welche Auswirkungen der Rücktritt auf seine Partei habe? Schließlich führe er, Biden, die Demokraten als Präsident an. Es folgte eine etwas rätselhafte Antwort: Er glaube, die Auswirkungen beschränkten sich auf Cuomo und dessen Entschluss, den er, wie gesagt, respektiere. Was hätte der Präsident auch sagen sollen? Er hatte seit Langem den Rücktritt des Gouverneurs für den Fall gefordert, dass dessen Justizministerin Letitia James in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis kommen würde, die Vorwürfe sexueller Belästigung, die elf Frauen vorgebracht hatten, träfen zu. In der vergangenen Woche war sie genau zu diesem Ergebnis gekommen. Und Biden bekräftigte: Cuomo müsse gehen.