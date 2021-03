Interessenskonflikte : Ein CSU-Lobbyist für Nordmazedonien

Am Donnerstag schickte der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech eine SMS an seine oberbayerischen Parteifreunde. Er habe, so beginnt er, „in letzter Zeit Anfragen verschiedener Medien erhalten, die meine unternehmerischen Tätigkeiten in Frage stellen“. Was sich dahinter verbirgt, zeigte sich dann im einem Bericht der Zeitschrift „Der Spiegel“. Im Jahr 2016, als Zech schon im Bundestag saß, habe seine Firma „Scalinger Strategy Consulting GmbH“ die Partei des später wegen Korruption verurteilten früheren Ministerpräsidenten von Nordmazedonien, Nikola Gruevski, beraten – für Honorare „in fünfstelliger Höhe“.

Im „Beratenden Ausschuss“ der CSU, der für Compliance-Fragen zuständig ist, erklärte sich Zech: Er soll demnach kein rechtliches Fehlverhalten erkennen, legte aber, um Schaden von Familie und Partei abzuwenden, sein Bundestagsmandat sowie seine Parteiämter nieder. Die CSU begrüßte das. Sie geht davon aus, dass es sich keinesfalls um eine justiziable Angelegenheit, wohl aber um eine Frage der politischen Ethik handele.

Wahlkampfhilfe trotz Skandalen

2016 hat Zech in Nordmazedonien auch Wahlkampf für Gruevski gemacht. Das kann man nicht nur geschäftlich, sondern auch parteipolitisch erklären: Gruevskis Partei VMRO-DMPNE ist bis heute eine Partnerpartei der christlich-demokratischen Europäischen Volkspartei (EVP). Auch andere Politiker aus dieser europäischen Parteienfamilie haben sich damals in Skopje für Gruevski starkgemacht – der prominenteste von ihnen war der damalige österreichische Außenminister Sebastian Kurz.

Für ihn – wie für andere Konservative – spielte eine Rolle, dass Gruevski auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 die Grenze seines Landes zu Griechenland abgeriegelt und damit die Balkan-Route weitgehend geschlossen hatte. Dafür waren sie bereit, darüber hinwegzusehen, dass Gruevski in dem Staat, der damals noch Mazedonien hieß, bis zu seinem aufgrund von Abhör- und Korruptionsskandalen erzwungenen Rücktritt Anfang 2016 immer autoritärer geherrscht hatte.

Dass die Vorwürfe systematischer Korruption gegen Gruevski und seine Partei nicht aus der Luft gegriffen waren, konnte man schon an der VMRO-Parteizentrale in Skopje sehen, deren Größe und luxuriöse Ausstattung in einem auffälligen Missverhältnis zur Größe und geringen Wirtschaftskraft des Landes mit etwa zwei Millionen Einwohnern standen.

Unter denjenigen, die sich im Herbst 2016 für Gruevski einsetzten, waren auch auffällig viele Politiker, die in einer anderen Affäre eine Rolle spielen, welche die Unionsfraktion derzeit belastet: der Einflussnahme des autoritären Regimes in Aserbaidschan auf Entscheidungen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Als Wahlkämpfer trat in Skopje auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer auf, gegen den die Staatsanwaltschaft in der Aserbaidschan-Affäre wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit ermittelt.

Fischer war eine Schlüsselfigur in jener Gruppe von Abgeordneten aus verschiedenen westeuropäischen Ländern, die das aserbaidschanische Regime über Jahre gegen den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen und Wahlmanipulation in Schutz genommen haben. Zech gehörte von 2014 bis 2018 der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg an – und wurde von vielen dort als eine Art rechte Hand Fischers wahrgenommen.

Als Fischer Anfang 2016 Vorsitzender der EVP-Fraktion in der Versammlung wurde, wollte er, dass Zech ihm im Amt des Vizepräsidenten der Versammlung folgte. Für die Freunde Aserbaidschans war das ein wichtiger Posten: Sie hatten in den Jahren zuvor zielstrebig auf Mehrheiten in den Gremien hingearbeitet, in denen die Tagesordnung der Versammlung bestimmt wurde.

Keine Verbindungen nach Aserbaidschan?

Noch bis in jüngste Zeit äußerte sich Zech etwa zum Konflikt um Nagornyj Karabach immer wieder im Sinne der aserbaidschanischen Regierung. So traf er sich unmittelbar nach Beginn der Kämpfe um das Gebiet im Herbst vorigen Jahres mit dem Botschafter Aserbaidschans in Berlin, dabei ging es laut einer Mitteilung der Botschaft auch um den Konflikt. Im Beratenden Ausschuss der CSU wurde Zech nach möglichen Verbindungen nach Aserbaidschan befragt – nach F.A.Z.-Informationen verneinte er.

Die gleiche Gruppe von Abgeordneten aus Spanien, Belgien, Italien, Großbritannien und Deutschland, die sich im Europarat für die Belange des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew einsetzte, ergriff auch vehement Partei für Gruevski, als dieser Mitte 2015 innenpolitisch unter Druck geriet, nachdem bekanntgeworden war, dass in seiner Regierungszeit in Mazedonien Tausende – darunter Politiker, Journalisten und Diplomaten – systematisch illegal abgehört worden waren. Sie initiierten im Mai 2015 einen Aufruf, in dem Rücktrittsforderungen gegen Gruevski als „Versuch einer undemokratischen Machtergreifung“ bezeichnet wurden. Unter den Unterzeichnern sind auch Axel Fischer und Tobias Zech.

7000 Euro monatlich für einen britischen Abgeordneten

Nach dem Regierungswechsel in Nordmazedonien wurde im Sommer 2017 ein Dokument publik, das zeigt, mit welchen Mitteln Gruevski und seine Partei ihre Lobbyarbeit betrieben haben. Es handelt sich um einen Vertrag zwischen der Regierung in Skopje (die zur Zeit des Vertragsschlusses im Oktober 2016 geschäftsführend von einem engen Vertrauten Gruevskis geführt wurde) und dem konservativen britischen Abgeordneten Robert Walter, einem langjährigen Fürsprecher des aserbaidschanischen Regimes wie auch Gruevskis.

Walter verpflichtet sich darin für 7000 Euro im Monat zu Lobbyarbeit für Nordmazedonien. In einem Tätigkeitsbericht, aus dem der Thinktank „European Stability Initiative“ zitierte, gibt Walter an, er habe die mazedonische Delegation in Straßburg bei der Wahl des Kandidaten der Regierung für eine Richterstelle am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterstützt. Vor diesem Hintergrund wäre es interessant zu wissen, worin genau die Beratungstätigkeit von Zechs Firma für Gruevskis Partei bestand.