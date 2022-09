Cristina Kirchner : Die Frau, die Argentinien spaltet

Aktualisiert am

Die Vizepräsidentin gilt als die eigentliche Machthaberin in Argentinien. Der mutmaßliche Mordversuch an ihr wird das Land weiter polarisieren.

Anhänger Cristina Kirchners tragen bei einer Demonstration in Buenos Aires am Freitag ihr Porträt Bild: AFP

Kaum jemand in Argentinien bewegt die Massen so wie Cristina Fernández de Kirchner. Einen Tag nach dem Attentatsversuch auf die Vizepräsidentin und frühere Präsidentin strömten in Buenos Aires Tausende auf die Straße, um ihre Solidarität mit ihr kundzutun. Alle politischen Strömungen innerhalb der peronistischen Partei, die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen hatten ihre Leute für die Kundgebung mobilisiert. Wenn es um Kirchner geht, kann sich keiner leisten, außen vor zu bleiben.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Die Szenen vor dem Wohnsitz der Vizepräsidentin gehen den Argentiniern nicht aus dem Kopf. Dort hatte der Täter inmitten einer Menschenmenge Kirchner eine Pistole vors Gesicht gehalten und abgedrückt. Eine Ladehemmung verhinderte angeblich die Tragödie. Der Sicherheitsdienst habe versagt, kritisieren viele. Der Stuhl des Sicherheitsministers wackelt. Derweil reden sich die Anhänger ein, Gott habe Kirchner gerettet. Kein Zufall, kein Glück oder etwas anderes. Einige der Demonstranten trugen am Freitag Bilder von Kirchner mit, die sie wie Heiligenbilder an einer Prozession in die Luft hielten.