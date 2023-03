Offiziell hat in der republikanischen Partei der Kampf um den Posten des Präsidentschaftskandidaten für 2024 begonnen. Doch in dem Kongresszentrum unweit von Washington gibt es dieser Tage immer noch nur einen Republikaner, dessen Name überall auf T-Shirts, Cowboyhüten und Fahnen prangt: Donald Trump. Er hat die „Conservative Political Action Conference“ (CPAC), früher Gradmesser für die Themen und die Stimmung innerhalb der Partei, in den vergangenen Jahren zu seiner persönlichen Bühne gemacht. Zu der Konferenz pilgert, wer von der „Make America Great Again“-Idee umgeben sein will.

So ist es nicht verwunderlich, dass von dem erwarteten großen Pool an Republikanern, die sich Trump in der Vorwahl stellen wollen, diesmal nur wenige bei der CPAC auftreten. Nikki Haley, seine frühere UN-Botschafterin und erste offizielle Herausforderin, machte am Freitag den Anfang. Haley erwähnte Trump kein einziges Mal während ihrer 15 Minuten lange Rede und wetterte stattdessen gegen die „sozialistischen Demokraten“. Doch eingefleischten Trump-Fans dürfte eine wiederholte Forderung der früheren Gouverneurin von South Carolina trotzdem nicht gefallen haben: eine Tauglichkeitsprüfung für alle Politiker über 75.

Haley bezog sich auch in dieser Rede namentlich freilich immer nur auf den 80 Jahre alten Präsidenten Joe Biden, doch auch Trump ist schon 76 Jahre alt. Und so saß der Seitenhieb, als Haley sagte, nicht Amerika habe seine besten Jahre hinter sich – wohl aber seine Politiker. „Wenn ihr es leid seid zu verlieren, dann setzt auf eine neue Generation“, rief die 51 Jahre alte Haley ins Publikum. Als sie nach ihrer Rede den Saal verließ, skandierten einige Besucher vor der Tür: „Wir lieben Trump.“

Doch die demonstrative Trump-Anhängerschaft kann bei dieser CPAC nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Interesse an der Veranstaltung oder zumindest an ihrer Ausrichtung nachzulassen scheint. Nicht nur bei Haleys Rede war der Veranstaltungssaal am Donnerstag und Freitag nicht einmal halb gefüllt. Die meisten potenziellen Herausforderer Trumps – etwa der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der frühere Vizepräsident Mike Pence – stehen erst gar nicht auf dem Programm. Sie sollen am Wochenende stattdessen bei einer Veranstaltung des „Club for Growth“ in Florida erscheinen, einer rechtskonservativen Gruppe, die einer der größten Spender der Republikaner ist.

Für reguläre Besucher ist die Konferenz außerdem teuer. Das Viertagesticket kostet mittlerweile 295 Dollar, spezielle Veranstaltungen kosten extra, dazu kommen Anreise und Unterkunft. Madeline Markwood und ihre Kommilitonen haben acht Stunden im Auto gesessen, um dabei zu sein. Als Studenten zahlen sie nur fünfzig Dollar Eintritt, das können sie sich leisten.

Ihnen ist es wichtig, Gleichgesinnte zu treffen: Auf dem Campus in Ohio seien sie als Konservative in der Unterzahl. Markwoods Altersgruppe – sie ist 21 Jahre alt – ist traditionell weniger vertreten auf der CPAC. Markwood hat die Rede von Nikki Haley gefallen und als junger Frau Mut gemacht, sagte sie, auch wenn „linker Feminismus“ gefährlich sei. Er verändere die Gesellschaft und nehme das „Frau- und Ehefrausein“.

Die Debatte darüber, was in Schulen in Bezug auf Geschlechter und Sexualität gelehrt wird, bestimmt diese CPAC bislang ebenso wie schon das letzte Treffen in Texas im vergangenen Jahr. Haley sprach in ihrer Rede am Freitag von einem „woken Selbsthass“, der die Vereinigten Staaten überspült habe und aus den Schulen vertrieben werden müsse. „Wokeness“ sei gefährlicher als jede Pandemie. Auch der frühere Außenminister Mike Pompeo, der als möglicher Kandidat gehandelt wird, sagte in seiner Rede am Freitag, alle Eltern wüssten, was in den Schulen vor sich gehe. „Sie haben genug davon.“