Costa Rica : Trump-Stil statt Pura Vida

Eigentlich wollte Marco Calzada nur seinen neunzehnten Geburtstag nachfeiern. Mit Freunden hatte er den Abend in einer Bar verbracht. Danach verlor sich seine Spur. Wie sich herausstellen sollte, töteten Unbekannte den jungen Studenten in der Dunkelheit, bloß weil sie sein Handy wollten. Was in jener Julinacht in der Hauptstadt San José geschah, löste in ganz Costa Rica Bestürzung aus. Der Fall bleibt in ­Erinnerung und trägt, wie viele andere Tötungsdelikte in diesem Jahr, dazu bei, dass sich das persönliche Sicherheits­gefühlt der Bevölkerung verschlechtert hat.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Dabei steht Costa Rica doch für die Leichtigkeit des Seins, für einen lockeren Lebensstil. Dafür hat sich sogar ein eigener Begriff durchgesetzt: Pura Vida (pures, reines Leben). Er wird zu allen möglichen Gelegenheiten wie etwa zum Gruß verwendet und soll Frohsinn wie auch Optimismus vermitteln.