Neue Corona-Ausbrüche : Warum Peking und Berlin so unterschiedlich reagieren

Eigentlich müsste der Mann so schnell wie möglich operiert werden. Diagnose: Hirnblutung. Doch wegen des jüngsten Corona-Ausbruchs in der chinesischen Hauptstadt zögern die Ärzte, die Angehörigen fühlen sich hilflos. „Es könnte sein, dass wir wegen der Pandemie auf ein Bett warten müssen“, sagt die Ehefrau des Patienten. „Der Arzt sagt, es sei dringend, trotzdem haben Covid-19-Patienten jetzt erst mal Vorrang.“ Das Wichtigste sei, dass ihr Mann jetzt nicht wütend werde, sagt sie. „Damit die Blutung nicht schlimmer wird.“ Dies ist keine Episode aus der Hochphase der Corona-Epidemie in China. Sie hat sich in dieser Woche in Peking ereignet und ist eines von vielen Beispielen dafür, wie vorsichtig und nervös die Behörden auf den jüngsten Ausbruch des Virus in einem Großmarkt reagieren. Offiziell sind in den vergangenen acht Tagen nur 183 Neuinfektionen in der 21-Millionen-Stadt gemeldet worden.

Auch in der deutschen Hauptstadt greift das Virus wieder um sich. In Berlin leben nur knapp vier Millionen Menschen, dort infizierten sich in den vergangenen Tagen mehr als 300. Doch während die chinesischen Behörden sofort Alarm schlugen, ging die Verwaltung in Berlin vergleichsweise entspannt mit dem jüngsten Ausbruch um. Im Problembezirk Neukölln ist es zu einem veritablen Corona-Ausbruch gekommen, dort hat das Gesundheitsamt 369 Haushalte an sieben Standorten unter Quarantäne gestellt. Der Ausbruch hat den Bezirk kalt erwischt, vorbereitet war darauf niemand.

„Sozialräumliche Eindämmungsstrategie“

In den Schulen waren Anfang Juni die ersten Fälle bekanntgeworden, als man dort alle Schüler auf Corona testete. Die infizierten Schüler kamen aus einem Wohnblock an der Harzer Straße, dort wohnen besonders viele Roma. Es stellte sich heraus, dass die Familien der Kinder zu einer Pfingstgemeinde der Roma gehören. Der Pfarrer der Gemeinde liegt wegen Corona im Krankenhaus. Er konnte eine Liste der Leute erstellen, die seine Gottesdienste besucht hatten. So konnte das Gesundheitsamt immer mehr Betroffene finden – und feststellen, dass die Kinder sich nicht in der Schule angesteckt hatten, sondern zu Hause. Deshalb verzichtete der Bezirk darauf, alle acht Schulen ganz zu schließen, die von Infektionen betroffen waren. Stattdessen stellte er alle Haushalte in den Blocks mit neuen Corona-Fällen unter Quarantäne. „Sozialräumliche Eindämmungsstrategie“ nennt man das in Neukölln. Ansonsten läuft in dem Bezirk alles weiter wie bisher.