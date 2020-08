Coronavirus : Trump verkündet Notfallgenehmigung für Plasmatherapie

Aktualisiert am

Die amerikanische Regierung erteilt eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Das kündigte Präsident Donald Trump am Sonntagabend im Weißen Haus an. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Plasma wird seit über 100 Jahren genutzt und gilt als sicher für Patienten. Bislang noch unklar ist aber, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken.

Trump feierte die Notfallgenehmigung der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) für Plasma als „sehr historischen Durchbruch“, obwohl die Behandlungsmethode in den Vereinigten Staaten bereits weit verbreitet ist. Im Rahmen einer klinischen Sondergenehmigung haben bereits rund 70.000 Menschen Plasma erhalten, wie die führende Mayo Clinic auf ihrer Webseite erklärt. Die Notfallgenehmigung entspricht zudem keiner formellen Zulassung, für die wesentlich höhere Hürden gelten. Zudem ist das Plasma-Angebot begrenzt, da es nur aus den Blutspenden Genesener gewonnen werden kann.

Weltweit laufen Studien zu dem Verfahren

Die Idee hinter der Plasma-Behandlung ist bestechend: Weil es noch keinen Impfstoff gibt, der die Bildung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 anregt, verabreicht man Patienten Antikörper von Menschen, die diese nach einer natürlichen Infektion gebildet haben. Zu dem Verfahren laufen weltweit Studien, auch in Deutschland. Bislang gibt es aber keinen überzeugenden Nachweis, ob und wie sehr Plasma Covid-Patienten tatsächlich hilft.

Zuvor hatte Trump die FDA beschuldigt, die Einführung von Impfstoffen und Therapeutika aus politischen Gründen zu behindern. „Offensichtlich hoffen sie, die Lösung bis nach dem 3. November zurückzuhalten. Sie müssen schnell handeln und Leben retten“, schrieb er an den Leiter der FDA gewandt auf Twitter.

Das Weiße Haus lehnte es ab, zu einem separaten Bericht der Zeitung „Financial Times“ Stellung zu nehmen, wonach die Regierung erwäge, die Zulassung des experimentellen Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca und der Universität Oxford für den Einsatz in den Vereinigten Staaten vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November zu beschleunigen. Trump ist bestrebt, seine Umfragewerte während des republikanischen Konvents in dieser Woche zu steigern. Jüngsten Umfrageergebnissen zufolge liegt er deutlich hinter dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Fortschritte bei Behandlungsmethoden oder ein wirksamer Impfstoff im Kampf gegen das Virus könnten seine Wiederwahlchancen verbessern.