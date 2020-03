Zu spät auf Mediziner gehört? : Gegen die Kritik hilft Johnson kein „Virusbunker“

In häuslicher Isolation: Premierminister Boris Johnson nimmt per Videokonferenz an einer Besprechung teil. Bild: Reuters

Die aktuellen Infektionszahlen landen nicht direkt auf Boris Johnsons Schreibtisch, sondern zunächst auf dem Boden vor der Wohnungstür, so wie die anderen Regierungsakten und auch die Mahlzeiten. Seit Freitag befindet sich der britische Premierminister in Quarantäne. Nach dem positiven Testergebnis zog er sich in seine Privaträume zurück, die in Downing Street 11, über dem Schatzkanzleramt, liegen. Von dort führt er das Kabinett und den Sicherheitsrat mit digitalen Mitteln.

Als er sich am Montag aus seinem „Virus-Bunker“, wie die britische Presse sein Domizil jetzt nennt, per Video meldete, dankte er den Bürgern für ihren Einsatz und sagte: „Wenn diese Krise eines zeigt, dann dass es doch so etwas wie eine Gesellschaft gibt.“ Das war eine augenzwinkernde Reminiszenz an Margaret Thatcher, die das einmal verneint hatte, um den Briten mehr Eigenverantwortung nahezulegen. Der Ton bleibt also britisch, und auch von einer Beeinträchtigung der Regierungsgeschäfte ist bislang nichts zu spüren, selbst wenn die Schlüsselfiguren gerade wie in einem Dominospiel fallen.