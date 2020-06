Coronavirus in New York : Zurück ins Leben

„Ich würde nicht sagen, wir haben es geschafft, aber gerade fühlt es sich definitiv so an!“ – Lydia Lerner stößt mit drei Freundinnen an, sie sitzen vor dem Restaurant „Miriam“, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Die Restaurants in Park Slope in Brooklyn haben an diesem Montag ihre Tische auf den Bürgersteig und auf die Straße gestellt. Jetzt ist das auch offiziell erlaubt, und die New Yorker kommen, um in der Sonne zu sitzen und zu essen. Manche Tische stehen weit voneinander entfernt – manche auch nicht.

Heute ist der erste Tag von Phase zwei der Wiedereröffnung, und bei vielen Menschen macht sich so etwas wie Erleichterung breit. Im einstigen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie starben an diesem Tag zehn Menschen an den Folgen von Covid-19. Weniger als ein Prozent der Tests auf das Coronavirus hatten ein positives Ergebnis. Am 7. April waren an einem einzigen Tag 806 Menschen an Covid-19 verstorben. Insgesamt gab es durch das Virus in der Stadt 17.636 Tote, weitere 4685 Todesfälle sind laut Behörden wahrscheinlich darauf zurückzuführen.

In dieser zweiten von insgesamt vier Phasen der Wiedereröffnung dürfen Bekleidungsgeschäfte, Gotteshäuser und Friseure unter Auflagen wieder öffnen. Mehrere hunderttausend Menschen können in ihre Büros zurückkehren, wenn die Unternehmen Abstände zwischen ihnen sicherstellen. Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo machten dabei ein Zugeständnis an die leidende Gastronomie-Branche. Denn dass die Restaurants die Tische nach draußen stellen dürfen, war eigentlich erst für die nächste Phase geplant. Immer mehr Restaurants hatten die Regeln schon in den vergangenen Wochen missachtet. Die Behörden unternahmen dagegen so gut wie nichts. Nun setzt die Politik darauf, die brachliegende Wirtschaft anzukurbeln. Die Bereiche, die in den ersten zwei Phasen öffnen können, machen nach Angaben des Bürgermeisters den Großteil des ökonomischen Lebens der Stadt aus. Bereits jetzt zählt die U-Bahn fast ein Drittel mehr Fahrgäste als noch vor einigen Wochen; der Verkehr nach Manhattan nahm um zwanzig Prozent zu.

Menschen müssen nun selbst kluge Entscheidungen treffen

Die New Yorker sollen weiterhin Masken tragen, wo Abstandhalten nicht möglich ist. Schon seit dem 22. Mai dürfen sie sich in Gruppen bis zu zehn Personen treffen. Es komme nun darauf an, dass die Leute selbst kluge Entscheidungen träfen, warnte Gouveneur Andrew Cuomo, der erst einmal keine täglichen Pressekonferenzen mehr zum Coronavirus abhalten wird. Der zuvor wegen seiner unternehmerfreundlichen Politik nicht bei allen beliebte Regierungschef hatte während der Krisenzeit ungeahnte Popularität erlangt. Für viele New Yorker waren seine täglichen Auftritte Fixpunkte im Isolations-Einerlei. „Erinnerung: Es ist Samstag“, informierte sie eine Einblendung neben ihm etwa humorvoll, und man konnte immer auf erbauliche Lebensweisheiten zählen, wenn man Cuomo einschaltete. In der Krise werde sich der wahre Charakter eines Menschen zeigen, versicherte er, und die New Yorker seien besonders „tough“. Wer hörte das nicht gern an den langen Tagen, als sich das Herumsitzen alles andere als heroisch anfühlte.