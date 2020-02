Aktualisiert am

Coronavirus in Italien

Coronavirus in Italien :

Coronavirus in Italien : Schriller Streit zwischen Rom und den Regionen

In Italien bringen sich Regierung und Opposition in Stellung, um durch den Ausbruch der Coronavirus-Epidemie keine politischen Nachteile zu erleiden. Andere schlagen aus der Krise noch ungeniert Profit.

Touristen tragen Mundschutz in der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand und machen Fotos mit ihren Smartphones. Bild: dpa

Das neuartige Coronavirus hat nun auch die italienische Politik infiziert. Zwischen der Zentralregierung in Rom unter Ministerpräsident Giuseppe Conte und den besonders betroffenen Regionen Lombardei und Venetien ist ein schriller Streit entbrannt über die mögliche Verantwortung für den Ausbruch der Epidemie in Norditalien sowie über die Zuständigkeiten im Kampf zu deren Eindämmung. Zudem liefern sich Regierungs- und Oppositionsparteien in Rom einen heftigen Schlagabtausch.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Als erster hatte der frühere Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalistischen Lega politisches Kapital aus der Viruskrise zu schlagen versucht. Er warf der Linkskoalition von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten unter Conte vor, „Italien und die Italiener“ nicht ausreichend vor einem Vordringen des Virus auf das nationale Territorium geschützt zu haben und legte Conte den Rücktritt nahe.