Corona-Pandemie in Italien : Ein perfekter Sturm für die Mafia?

Marco Di Giovanni, 44 Jahre alt, betreibt gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder drei Kleiderläden in Palermo. Er hat 40.000 Euro Bankschulden. Wegen der von der Regierung in Rom zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verfügten Schließung aller „nicht lebensnotwendigen“ Geschäfte hat er seit knapp drei Wochen keinerlei Einnahmen – und noch zwanzig Euro in der Tasche. Er weiß nicht, wovon er Lebensmittel für sich, seine Frau und die beiden zehn und 13 Jahre alten Töchter kaufen soll. Sein Girokonto ist um gut hundert Euro überzogen, seit die Bank die Kreditrate für März in Höhe von 1950 Euro abgebucht hat. Nachdem sich der Filialleiter der Bank zunächst stur gestellt hatte, scheint das Geldinstitut nun bereit, dem Kleinunternehmer die Rate einschließlich Zinsen zurückzuzahlen und über eine Stundung des Kredits zu verhandeln.

Der Sinneswandel der Bank dürfte eine unmittelbare Folge des Umstands sein, dass die Tageszeitung „La Repubblica“ über die verzweifelte Lage des Kleiderhändlers berichtet hatte. Dass dessen Geschichte kein Einzelfall ist, weiß auch die Regierung in Rom. Zudem wurde sie durch Berichte über Plünderungsversuche in Supermärkten in Palermo und anderen Städten auf Sizilien aufgeschreckt. Sie hat deshalb am Sonntag per Eilverfahren 4,3 Milliarden Euro Soforthilfe für Kleinunternehmer wie Di Giovanni bereitgestellt, dazu weitere 400 Millionen für Lebensmittelgutscheine zur Linderung der schlimmsten Not. Doch wann wird das Geld bei den Bedürftigen ankommen?

Das Innenministerium in Rom hat jüngst mitgeteilt, dass die Zahl der Straftaten – von Gewaltverbrechen über Einbrüchen bis zu Diebstählen – in den ersten drei Wochen im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 64 Prozent zurückgegangen ist. Von diesem drastischen Rückgang ist auch das organisierte Verbrechen betroffen, das sein Geld hauptsächlich mit Drogenhandel und Prostitution verdient – zwei „Dienstleistungszweige“, die bei Ausgangssperre und Rezession besonders leiden.

Dennoch sind Kriminologen sowie Ermittler der italienischen Anti-Mafia-Behörde (DIA) beim Innenministerium der Überzeugung, dass die Clans der 'Ndrangheta in Kalabrien, der Cosa Nostra in Palermo und auf Sizilien insgesamt, der Camorra in Kampanien und zumal in Neapel sowie der Sacra Corona Unita in Apulien als erste versuchen werden, aus der Virus- und der Wirtschaftskrise Profit zu schlagen.

Der frühere Anti-Mafia-Staatsanwalt Roberto Tartaglia aus Neapel spricht von einem „perfekten Sturm“ für die Mafia, der sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie zusammenbrauen könnte. Zuerst gibt es verbreitet akute Geldnot bei kleinen und mittleren Unternehmen – wie dem Kleiderhändler Di Giovanni aus Palermo. Für die stets liquiden Clans bietet sich die Gelegenheit, den Geschäftsleuten unbürokratisch – und vor allem schneller als der Staat – aus der Existenznot zu helfen, um später Wucherzinsen und Schutzgelder einzutreiben. Zweitens führt verschärfte soziale Not in den zuvor schon von Armut und prekären Lebensverhältnissen gezeichneten Gebieten im Süden des Landes den Clans ein zusätzliches „Reserveheer“ von Handlangern zu. Drittens wächst die Zahl jener, die sich aus schierer Not in ausbeuterische Verhältnisse begeben müssen, von der Mafia zu Hungerlöhnen als Schwarzarbeiter vermittelt oder in die Prostitution gezwungen werden.

Viertens können die Clans den Schwarzmarkt für knappe Güter wie Medikamente, Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken, womöglich später auch für Nahrungsmittel und Kraftstoff unter Kontrolle bringen. Fünftens schließlich profitiert das organisierte Verbrechen von den Milliarden aus Rom, die nach Überwindung der akuten Viruskrise in die lahmende Wirtschaft, zumal in die Infrastruktur fließen. Lokalpolitiker und Verwaltungsbeamte werden frühzeitig „gepflegt“, damit die von den Clans kontrollierten Unternehmen später den Zuschlag für lukrative Aufträge der öffentlichen Hand erhalten.

Doch auch schon mitten in der Krise profitiert das organisierte Verbrechen, ungeachtet der eingeschränkten allgemeinen Wirtschaftstätigkeit: dank früherer „strategischer Investitionen“ in Unternehmen für öffentliche Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Straßenreinigung, Desinfektion oder nicht zuletzt Bestattungen.

DIA-Chef Giuseppe Generale, ein aus Palermo stammender General der Carabinieri, ist sich der akuten Gefahr eines Wiedererstarkens der dank wichtiger Fahndungserfolge zuletzt geschwächten Clans bewusst. Fürs erste würden die Clans stillhalten und akzeptieren, dass ihnen „ein Teil des Geschäfts wegbricht“, sagte der General der Deutschen Presseagentur: „Es wird eine ideale Gelegenheit für sie sein. Aber wir sind gewappnet für das, was uns in den kommenden Monaten und Jahren droht.“ In den vergangenen Jahren hätten Polizei, Carabinieri und zumal die DIA erfolgreich Versuche der Mafia unterbunden, von öffentlichen Bauvorhaben zu profitieren – etwa nach dem Erdbeben in L’Aquila 2009 oder in Amatrice 2016 sowie beim Wiederaufbau der im August 2018 eingestürzten Autobahnbrücke in Genua.