Lage in Griechenland : Angst vor der dreifachen Krise

Während die Angst vor einer exponentiellen Ausbreitung von Covid-19 derzeit im Wortsinne eine Allerweltssorge ist, steht Griechenland vor zwei spezifischen weiteren Gefahren. Die eine betrifft die Lage in den überfüllten Aufnahmelagern auf den Inseln der Ägäis, wo das Virus ideale Verbreitungsmöglichkeiten vorfindet und soziale Abstandswahrung unmöglich ist. Einen Entschluss, die dort zusammengepferchten Menschen an Land zu bringen, um sie unter weniger prekären Umständen dezentral zu verteilen, scheint die Regierung dennoch einstweilen nicht fassen zu wollen.

Eine weitere Sorge betrifft Griechenlands fragile wirtschaftliche Lage. Die Krise trifft den am höchsten verschuldeten Staat der Eurozone in einem Moment, da sich die heimische Wirtschaft nach einer zehnjährigen Rezession gerade erst wieder auf einen Wachstumspfad begeben hatte. Damit ist es nun natürlich auf unabsehbare Zeit vorbei. Die griechische Notenbank hatte ihre ursprüngliche Wachstumsprognose von 2,4 Prozent am Freitag für das laufende Jahr auf null korrigiert – im besten Fall, wie der Einschätzung hinzugefügt wurde.

Überschüsse sind illusorisch

Um die Folgen von Firmenpleiten und der rasch wachsenden Arbeitslosigkeit abzufedern, hat die Regierung ein Unterstützungspaket im Umfang von inzwischen fast zehn Milliarden Euro angekündigt, gespeist zum Teil aus griechischen Mitteln, zum Teil aus solchen der Europäischen Union.

Allein in den ersten Märztagen verloren laut griechischen Medienberichten etwa 40.000 Griechinnen und Griechen ihren Arbeitsplatz. Neben einer Grundsicherung von 800 Euro monatlich für solche Fälle plant die Regierung auch Sonderzahlungen für medizinisches Personal. Dass unter den neuen Umständen das von Griechenlands Gläubigern geforderte Ziel der Erwirtschaftung von jährlichen Primärüberschüssen im Haushalt illusorisch geworden ist, erklärt sich von selbst.

Risikoaufschläge steigen

Doch über allem schwebt die bange Frage, ob das Leben bis zum Juni, wenn die für Griechenland wirtschaftlich entscheidende Sommersaison in der Fremdenverkehrsbranche beginnt, wieder halbwegs in gewohnten Bahnen verläuft. Der Tourismus trägt als mit Abstand wichtigste Branche der griechischen Wirtschaft je nach Statistik zwischen 25 und 30 Prozent zum Bruttosozialprodukt des Landes bei. In einigen Regionen, so in der südlichen Ägäis, liegt der Anteil sogar bei mehr als 90 Prozent.

Gelten die allgemeinen Reisebeschränkungen auch durch den Sommer hindurch, brechen diese Einnahmen weg – und Griechenland könnte bald wieder dort stehen, wo es am Anfang der Eurokrise stand. Die Risikoaufschläge für das Land an den Kapitalmärkten steigen bereits wieder.

Eine inhärente Gefahr

Allerdings gebe es auch eine gute Nachricht, sagt Nick Malkoutzis, Chef der auf wirtschaftspolitische Analysen spezialisierten Athener Denkfabrik „Macropolis“. Anders als zum Beginn der griechischen Schuldenkrise im Herbst 2009 verfüge das Land derzeit über einen Bargeldpuffer von mehr als 30 Milliarden Euro, der es der Regierung theoretisch ermögliche, bis zu zwei Jahre ohne Kreditaufnahme auszukommen. „Dieser Puffer ist eine Hinterlassenschaft aus der Regierungszeit des früheren Ministerpräsidenten Alexis Tsipras, auch wenn die derzeitige Regierung das nicht gerne zugibt“, so Malkoutzis.

Die enormen Reserven seien sozusagen das Abschiedsgeschenk des im vergangenen Sommer abgewählten Tsipras an die neue Regierungspartei Nea Dimokratia gewesen. Sie seien als Botschaft an die Märkte gedacht: Griechenland, so lautet die Nachricht, könne zur Not auch ohne Kredite auskommen, zumindest übergangsweise.

Doch genau darin liege auch eine Gefahr: „In dem Augenblick, in dem der Staat auf diese Reserven zurückgreift, verliert die damit verbundene Botschaft an Überzeugungskraft.“