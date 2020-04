Coronavirus in Frankreich : Das späte Eingeständnis des Präsidenten

In einer Fernsehansprache richtete sich Emmanuel Macron am Montagabend an die Franzosen. Bild: AFP

Die „schlimmste Gesundheitskrise seit einem Jahrhundert“ hat den französischen Präsidenten bescheiden werden lassen. In seiner dritten Fernsehansprache an die Franzosen innerhalb eines Monats sprach Emmanuel Macron nicht mehr martialisch, sondern von seiner „intimen“ und „unserer kollektiven Erschütterung“ angesichts des „unvorhersehbaren Virus“. „Die Hoffnung ist da. Aber noch ist nichts errungen“, sagte er.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Annähernd 15.000 Menschen sind in Frankreich an einer Covid-19-Erkrankung gestorben, die Zahl der Neuinfektionen stabilisiert sich langsam, aber auf hohem Niveau. Das ist der Grund, warum Macron erst vom 11. Mai an eine stufenweise Lockerung der Ausgangsbeschränkungen genehmigen will, „eine neue Phase“, wie er betonte. Das bedeute noch keine Rückkehr zur Normalität, auch wenn er sich „genauso wie Sie“ danach sehne. „Aber es gibt vieles, das wir noch nicht wissen“, sagte er „in aller Offenheit und Bescheidenheit“.

„Lassen Sie uns ehrlich sein“

Nach vier weiteren Wochen der Quarantäne sollen Schulen, Kindergärten und Krippen wieder öffnen und die meisten Beschäftigten an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Macron sprach die „Versäumnisse und Engpässe“ an, die dazu führen, dass an einen früheren Exit nicht zu denken sei. „Lassen Sie uns ehrlich sein“, betonte er, es habe an Schutzmasken und –kleidung, an Beatmungsgeräten und Tests gefehlt. „Waren wir auf die Krise vorbereitet? Gewiss nicht genügend!“, sagte er.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Das Eingeständnis kam nach wochenlangen Versuchen des Gesundheitsministers und der Regierungssprecherin, die Lage zu beschönigen und die mangelhafte Vorbereitung zu leugnen. „Wie Sie habe ich Patzer beobachtet, viel zu viel Zeitverlust und die Schwächen unserer Logistik“, wandte sich der Präsident an die Fernsehzuschauer. Daran müsse man sich erinnern, wenn es darum gehe, sich für die Zukunft zu rüsten. Jetzt gelte es aber, voll mobilisiert zu bleiben.

Macron zählte Erfolge auf, die es trotz der misslichen Umstände gegeben habe: Die nationale Produktion an Schutzmasken sei verfünffacht, es seien 10.000 Beatmungsgeräte hergestellt worden. Frankreich habe von seinen Nachbarländern Hilfe erfahren. Macron zählte auf, dass Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz französische Covid-19-Patienten aufgenommen haben: „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Auf europäischer Ebene sei ein Anfang für mehr Solidarität gelungen, aber es müsse weiter gegangen und die „strategische Autonomie unseres Europas“ verstärkt werden. Macron arbeitet an einem gemeinsamen Vorstoß mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um die Produktionsketten in der Pharmaindustrie nach Europa zurück zu verlagern.

Mehr zum Thema 1/

Macron plädierte außerdem dafür, „unseren Nachbarn in Afrika zu helfen“. „Wir können nicht allein gewinnen“, sagte er. Den afrikanischen Ländern müssten Schulden erlassen werden. Er erwähnte nicht, dass andernfalls der EU noch mehr Flüchtlingsströme drohen, mahnte aber an, dass Europa die afrikanischen Länder nicht allein lassen dürfe.

Die Außengrenzen des Schengen-Raums blieben „bis auf weiteres“ geschlossen. Alle älteren und aufgrund chronischer Krankheiten gefährdeten Menschen müssten sich darauf einstellen, dass ihre Quarantäne weit über den 11. Mai hinausgehen werde. Macron sprach sich dafür aus, in den öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen von Schutzmasken einzuführen. Zudem müssten Restaurants, Museen, Theater oder Kinos noch über den 11. Mai hinaus geschlossen bleiben.

Auch die stets viele Touristen anziehenden Festivals im Sommer blieben untersagt. Die Universitäten und Hochschulen des Landes sollten bis zur Sommerpause Fernvorlesungen und auch ihre Prüfungen per Computer organisieren. Macron versprach weitere Finanzhilfen für besonders einkommensschwache Haushalte und mittellose Studenten, aber auch für Einzelhändler und andere Selbständige, die nicht über die Kurzarbeitregelungen abgefangen werden.

Für den Präsidenten stellt die Pandemie einen Einschnitt in seiner Amtszeit dar. Sein Reformprojekt, mit dem Frankreich als Wirtschaftsmacht wieder zu Deutschland aufschließen sollte, ist hinfällig geworden. Das gestand Macron ein. „Jetzt heißt es, die eingeschlagenen Pfade zu verlassen und uns neu zu erfinden“, sagte er. Diese Aufforderung „betrifft mich als allererstes.“