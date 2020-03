Coronavirus in der Schweiz : Mehr Infizierte als in Italien

In der Schweiz sind, gemessen an der Bevölkerungszahl, mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in Italien, Tendenz steigend. Wie konnte das trotz früher Maßnahmen der Regierung passieren?

Die Welt schaut auf Italien. Doch auch dessen Nachbar im Norden, die Schweiz, ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Nach offizieller Zählung haben sich bis Dienstagmittag 8544 Einwohner infiziert. In absoluten Zahlen ist das zwar deutlich weniger als in Italien oder Deutschland. Aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sieht das Bild ganz anders aus: Je Million Einwohner wurden 987 Fälle registriert. Das ist fast dreimal so viel wie in Deutschland (340 Fälle) und sogar mehr als in Italien (834 Fälle), wobei es in Italien eine weitaus höhere Zahl an Infizierten geben dürfte, die nicht in der Statistik erfasst sind. Auch ist zu berücksichtigen, dass in der Schweiz vergleichsweise viel getestet wird.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Trotzdem ist die Bedrohung deutlich, denn die Zahl der Infektionen steigt rapide an. Deshalb hat die Regierung in Bern, der sogenannte Bundesrat, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Ende vergangener Woche nochmals verschärft. Ansammlungen mit mehr als fünf Personen sind jetzt verboten. Wenn sich kleinere Gruppen auf öffentlichen Gehwegen, Plätzen oder Parkanlagen tummeln, müssen die Leute mindestens zwei Meter Abstand zueinander wahren. Wer dagegen verstößt, muss 100 Franken Strafe bezahlen.