Quarantäne in Asien : „Wenn Sie sich normal fühlen, drücken Sie bitte die Eins“

Wenn man eine Zeit lang nicht in China war, vergisst man die Ohnmacht, die sich einstellt angesichts von Willkür und dem Fehlen präziser, logisch nachvollziehbarer Informationen und einklagbarer Regeln. Sobald man dem Land näher kommt, kehrt die Erinnerung zurück. Wer von Hongkong nach Peking fliegt, braucht nicht nur einen PCR-Test, sondern muss sechs Stunden vorher am Flughafen sein, um einen weiteren Coronatest zu machen.

Danach muss man darauf gefasst sein, dass die Fluggesellschaft sich weigert, einen mitzunehmen. Das gültige Aufenthaltsvisum gelte nicht für Einreisen aus Hongkong, behauptet die Frau am Schalter und beruft sich auf die Grenzbehörde in Peking. Nach einer Stunde Verhandlung und gutem Zureden durch einen Mitarbeiter des chinesischen Außenministeriums gilt das Visum dann doch. In Coronazeiten möchte Peking, dass Deutsche nur aus Deutschland einreisen und Franzosen nur aus Frankreich. So will China die Zahl der Einreisenden begrenzen. Da es kaum noch Direktflüge aus Europa nach China gibt, muss man kreativ sein.

Das Nachbarschaftskomitee entscheidet

Nach der Einreise folgt die Hotelquarantäne. Zu unserer großen Erleichterung hatten wir gelesen, dass die chinesische Hauptstadt die Quarantäneauflagen für Einreisende aus dem Ausland gelockert habe. Einreisende mit Wohnsitz in Peking sollen die Hälfte ihrer 14-tägigen Quarantäne zu Hause verbringen dürfen. Das würde Kosten und Nerven sparen. Es sollte ein Signal des guten Willens an ausländische Investoren sein. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht anders aus.

Bei der Ankunft im Hotel wird gleich die Gebühr für die gesamten vierzehn Tage kassiert. Fragen nach der neuen Regel werden mit Achselzucken quittiert. „Sind Sie sicher, dass Ihr Nachbarschaftskomitee sie zurückkommen lässt?“, wird gefragt. „Haben Sie denn ein gutes Verhältnis zu Ihrer Nachbarschaft?“ Die verkürzte Quarantäne gilt nur für jene, „die die Bedingungen erfüllen“, heißt es tautologisch. Was sind die Bedingungen? Keine Antwort. Klar ist nur, dass das Nachbarschaftskomitee entscheidet. Die Komitees sind die unterste Organisationseinheit der Kommunistischen Partei. Seit Beginn der Pandemie haben sie enorm an Einfluss gewonnen.

In unserem Fall wird die Genehmigung nicht erteilt. Zunächst wird der schwarze Peter eine Weile zwischen verschiedenen Abteilungen hin- und hergeschoben. Sie alle erklären einander für zuständig. Ruft man mehrmals bei der selben Stelle an, erhält man von verschiedenen Mitarbeitern wechselnde Ausreden. Am Ende heißt es, Heimquarantäne sei nicht möglich, weil in dem betreffenden Haus die Wohnungen über die Gasleitung miteinander verbunden seien. Niemand will offenbar die Verantwortung dafür tragen, dass eine Ausländerin nach sieben Tagen Isolation und neun Coronatests womöglich das Virus ins Haus trägt. Verständlicherweise: Im Falle eines Ausbruchs droht ein Karriereknick.