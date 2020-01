Coronavirus : Trump-Regierung verhängt Einreiseverbote für China-Reisende

Ausländer, die kürzlich in China waren, dürfen nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. So soll die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Peking ist empört.

In den Vereinigten Staaten nicht mehr erwünscht: Ausländer, die kürzlich in China waren, dürfen nicht mehr einreisen. Bild: AFP

Die Vereinigten Staaten haben wegen des Coronavirus ein Einreiseverbot für ausländische China-Reisende verhängt. Personen ohne amerikanischen Pass, die sich in den vergangenen vierzehn Tagen in China aufgehalten haben, werden von Sonntagnachmittag an nicht mehr ins Land gelassen. Das teilte Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag in Washington mit.

Wie zuvor die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief auch die amerikanische Regierung am Freitag einen Gesundheitsnotstand aus. Amerikaner, die sich in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten haben, wo die Epidemie begann, werden bis zu 14 Tage unter Quarantäne gestellt. 195 Amerikaner, darunter etliche Diplomaten und deren Angehörige, sind deshalb seit Mittwoch auf einem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt untergebracht.

Es ist nach Angaben der amerikanischen Behörde für Seuchenkontrolle das erste Mal in 50 Jahren, dass sie derart drastische Maßnahmen anordnet. Das Pentagon ist nach Medienberichten dabei, weitere Kasernen zu identifizieren, damit dort China-Heimkehrer unter Quarantäne gestellt werden können.

Amerikaner, die nicht aus Hubei, sondern aus anderen Teilen Chinas einreisen, werden bis auf weiteres lediglich bei Einreise auf Krankheitssymptome überprüft. Flugzeuge aus China erhalten aber nur noch an sieben amerikanischen Flughäfen Landeerlaubnis.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums beschwerte sich darüber, dass Amerika Einreiseverbote verhänge, obwohl die WHO dazu aufgerufen habe, solche Schritte zu vermeiden. Peking ist auch deshalb verärgert, weil der amerikanische Wirtschaftsminister Wilbur Ross gesagt hatte, das Coronavirus werde die Rückverlagerung von Arbeitsplätzen von China in die Vereinigten Staaten beschleunigen.