F.A.Z. exklusiv : Deutschland schließt vorübergehend Botschaft in Nordkorea

Gelände darf nur noch aus zwei Gründen verlassen werden

Der russische Botschafter Alexander Mazegora klagte in dieser Woche, die Einschränkungen seien so groß, dass die Botschaft „derzeit nicht in der Lage ist, die ihr zugewiesenen Funktionen ordnungsgemäß zu erfüllen“. Es gebe nicht einmal mehr Treffen mit nordkoreanischen Staatsvertretern oder Diplomaten anderer Länder, sagte Mazegora in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS. Botschaftsmitarbeiter dürften das Gelände ihrer Vertretungen überhaupt nur noch aus zwei Gründen verlassen: um dem Außenministerium Verbalnoten zu überbringen oder um Müll zu einer Deponie zu fahren. Die russische Botschaft habe nicht einmal Zugang zu Medikamenten, klagte Mazegora. Der TASS-Reporter befand daraufhin, dass die Maßnahmen einem „Hausarrest“ ähnelten.

Ungewöhnlich detailliert für einen Botschafter beschrieb Mazegora, wie freudlos das Leben seiner Familie in Pjöngjang derzeit ist. Der Besuch der orthodoxen Kirche sei ebenso wenig möglich wie die Teilnahme am Taekwondo-Training, Schlittschuhlaufen, schwimmen gehen, zum Friseur gehen oder Einkaufen im russischen Supermarkt. „Das klingt nach Kleinigkeiten, aber daraus besteht der Alltag“, sagte er.

Der russische Botschafter zeigte zugleich Verständnis, dass Nordkorea sich mit drastischen Maßnahmen gegen einen Ausbruch des Coronavirus in dem verarmten Land stemmt. Es sei für die nordkoreanischen Behörden nur schwer nachprüfbar, ob ein Ausländer in jüngster Zeit in China gewesen sei, wo die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. Auch seien die Ausländerzirkel in der Stadt so eng, dass sich unter ihnen das Virus leicht verbreiten könnte. Nordkorea habe nicht „die finanziellen und die materiellen Ressourcen, um die Epidemie zu bewältigen“. Deshalb seien Isolationsmaßnahmen wohl der effektivste Weg.