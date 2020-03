Wegen Coronavirus-Krise : Bundeswehr stoppt vorerst Ausbildung im Zentralirak

Die Bundeswehr hat die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte in der zentralirakischen Basis Taji unterbrochen. Grund sei die Ausbreitung des Coronavirus, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Die Ausbildung kurdischer Sicherheitskräfte in Nordirak geht demnach aber weiter.

„Wir ziehen dort Personal ab und bringen es in den Norden, wo wir bessere Bedingungen vorfinden“, sagte der Sprecher mit Blick auf den nördlich der Hauptstadt Bagdad gelegenen Stützpunkt Taji. Nähere Einzelheiten zu den Problemen dort nannte er nicht.

Im Irak waren ausländische Truppen zuletzt verstärkt unter Raketenbeschuss geraten – drei Mal binnen einer Woche. Bei einem Angriff auf die Basis Taji am vergangenen Mittwoch waren zwei amerikanische Soldaten und eine britische Soldatin getötet worden.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte am Mittwoch zugleich, dass die Corona-Krise zu Verzögerungen bei Kontingentwechseln in unterschiedlichen Einsatzgebieten führt. Beispielsweise würden für den Afghanistan-Einsatz vorgesehene Soldaten erst zwei Wochen in Deutschland in Quarantäne bleiben, ehe sie in das Einsatzgebiet verlegt würden. Entsprechend müssten andere Soldaten etwas länger dort bleiben.

Das Bundeskabinett befasste sich am Vormittag mit dem deutschen Engagement in Mali. In einem vom Auswärtigen Amt vorgelegten Bericht wird betont, dass Deutschland das afrikanische Land weiterhin auf dem Weg zu mehr Stabilität und Sicherheit unterstützen wolle. Dies betreffe auch die humanitäre Hilfe.

Mehr zum Thema 1/

Außenamtssprecherin Maria Adebahr wies darauf hin, dass es in der Region weiterhin Sicherheitsprobleme gebe. So habe es in den vergangenen Monaten „zunehmend grenzüberschreitende dschihadistische Angriffe“ gegeben, die sich sowohl gegen die Zivilbevölkerung als auch gegen staatliche Einrichtungen, Polizei und Militärstützpunkte richteten. „Dies zeigt, wie wichtig das Engagement ist.“ Adebahr warb bei dem Einsatz für „einen langen Atem“.

Deutschland ist in Mali an der internationalen Militärmission Minusma beteiligt, außerdem an der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali und an weiteren, auch zivilen Unterstützungsprogrammen.