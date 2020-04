Britischer Premierminister : Boris Johnson wegen Coronavirus im Krankenhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist ins Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte Downing Street 10 der Deutschen Presse-Agentur. Der Premierminister habe demnach „hartnäckige Corona-Symptome“, einschließlich hohem Fieber. Johnson war vor zehn Tagen positiv auf Coronavirus getestet worden – die Erkrankung hatte sich seitdem nicht verbessert.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte einen Pressesprecher, wonach es sich um eine Vorsorgemaßnahme handele. Johnson solle in der Klinik untersucht werden, teilte die britische Regierung mit. Informationen der BBC zufolge wird erwartet, dass Johnson über Nacht im Krankenhaus bleibt. Demnach wird der britische Außenminister Dominic Raab das kommende Coronavirus-Treffen der Regierung leiten.

Johnson danke allen Mitarbeitern des Gesundheitssystems für ihre „unglaublich harte Arbeit“, ließ er verkünden. Außerdem rate er der Öffentlichkeit dringlichst, zuhause zu bleiben. Er selbst hatte sich zuletzt in Selbstisolation befunden.

Kurz nach der Ansprache der Queen

Vor Bekanntwerden von Johnsons Verlegung ins Krankenhaus hatte König Elizabeth II am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an die Briten und Bürger des Commonwealth appelliert, britische Tugenden zu beweisen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Jene, die nach uns kommen, werden sagen, dass die Briten dieser Generation so stark waren wie jede andere, dass die Eigenschaften von Selbstdisziplin, einer ruhigen, gutgelaunten Entschlossenheit und von Anteilnahme dieses Land nach wie vor charakterisieren.“

Boris Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds wies zuletzt ebenfalls Symptome des Virus auf. Sie hatte die vergangene Woche nach nach eigenen Angaben im Bett verbracht. Auf Twitter schrieb die 32 Jahre alte ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei am Samstag allerdings: „Ich musste nicht getestet werden und nach sieben Tagen Ruhe fühle ich mich stärker und bin auf dem Weg der Besserung.“

Mehr zum Thema 1/

Schwanger zu sein mit Covid-19 sei offensichtlich beunruhigend, fügte sie hinzu und teilte eine Online-Infobroschüre mit ihren Followern. „Bitte lesen Sie und befolgen Sie die aktuellsten Leitlinien, die ich sehr beruhigend fand“, schrieb sie.

Als Reaktion auf Johnsons Einweisung ins Krankenhaus schrieb der frisch gewählte Chef der Labour-Party, Keir Starmer, auf Twitter: „Ich wünsche dem Premierminister alles Gute und eine baldige Genesung.“