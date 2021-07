Delta-Variante : Indonesien will die Katastrophe abwenden

Beerdigung eines Corona-Opfers in Medan, Indonesien, am 11. Januar Bild: EPA

Die Krankenhäuser in Jakarta und anderen Städten Indonesiens befinden sich aufgrund steigender Corona-Zahlen an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit. Vielerorts sind schon mehr als neunzig Prozent der Betten belegt. Einige Kliniken bauen Notfallzelte unter freiem Himmel auf, versorgen Patienten in Fluren und auf Parkplätzen. Der Lungenarzt Irandi Putra Pratomo berichtet der F.A.Z. am Telefon, dass die Zahl der Patienten in seiner Covid-19-Station südlich von Jakarta schon viel höher liege als bei der ersten Welle im vergangenen Jahr. Dabei hat das Krankenhaus der Indonesien-Universität in Depok, in dem er arbeitet, schon dreimal so viele Betten für Covid-19-Patienten wie damals. „Wir benutzen nun sogar die Besucherstühle, damit sich die Patienten darauf hinlegen können“, berichtet der Arzt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Indonesien wird derzeit von einer Corona-Welle heimgesucht, die alles übertrifft, was das Land mit 270 Millionen Einwohnern während der Pandemie erlebt hat. Bisher hat Indonesien zwei Millionen Infektionen und rund 60.000 Tote verzeichnet. Am Donnerstag meldete das Land nun 24.836 neue Infektionen und 504 Tote. Das sind die höchsten Tageswerte bisher. Jan Gelfand, Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in Indonesien, warnte schon Anfang der Woche vor einer bevorstehenden „Covid-19-Katastrophe“. Als Ursache bezeichnete die Organisation „die gefährlichere und tödliche Delta-Variante“, die zuerst in Indien nachgewiesen worden war.