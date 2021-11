Corona-Pandemie : Wie Frankreich die Impfskeptiker überzeugte

Napoleon Bonaparte hat es vorgemacht. Um die Impfskeptiker zu überzeugen, ließ er am 11. Mai 1811 seinen Sohn vor den Augen des Hofes impfen. Mit dem öffentlichen Piks für den Kronprinzen begann eine groß angelegte, kostenlose Impfkampagne, damals gegen Pocken. Emmanuel Macron hat keine leiblichen Kinder und keinen politischen Kronprinzen. Aber der Präsident führte in den vergangenen Monaten vor, dass politischer Wille die Einstellung der Bürger verändern kann. Mit einer Mischung aus Überzeugungsarbeit, Anreizen und Druck ist Frankreich vom Nachzügler in das europäische Spitzenfeld beim Impfschutz gelangt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Die Folgen der erfolgreichen Impfkampagne machen sich jetzt bemerkbar: Obwohl die Inzidenzwerte ebenfalls steigen, sind die Intensivstationen nicht ausgelastet. Frankreich muss keine Operationen absagen. Der Rechtsrahmen für die Gesundheitsschutzmaßnahmen wurde soeben vom Parlament bis zum Sommer 2022 verlängert.

Bei Ausbruch der Pandemie zählte Frankreich zu den impfskeptischsten Ländern der Welt. Eine neue Elterngeneration schwärmte davon, ihre Kinder gesünder und naturnäher großzuziehen. Antibiotika und Schutzimpfungen waren verpönt, selbst gemachte Zahnpasta und Hausmittel für Erkältungskrankheiten angesagt. Im vergangenen Jahrzehnt gab es aufgrund dieser Bewegung immer wieder Masern-Epidemien, obwohl eine Impfung diese verhindert hätte. Die Impfquote gegen hochansteckende Kinderkrankheiten fiel so stark, dass die Regierung bereits vor drei Jahren gegenzusteuern versuchte. Alle seit dem 1. Januar 2018 geborenen Kinder müssen gegen elf ansteckende Krankheiten wie Masern, Röteln oder Keuchhusten geimpft werden. Die Impfbescheinigung ist Pflicht, wenn Kinder in Kinderkrippe oder Kindergarten betreut werden sollen. Auch vor der Einschulung wird kontrolliert, ob die Kinder geimpft sind.

Besonderes Augenmerk auf Minderjährige

Noch Anfang Dezember 2020 gaben 59 Prozent der Franzosen in einer Umfrage an, dass sie sich nicht zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung impfen lassen wollten. Die Regierung machte diese Haltung nervös. Präsident Macron setzte eigens ein repräsentatives Bürgerkollektiv ein, das neben der Impfkommission die Impfkampagne bewerten und Empfehlungen aussprechen sollte. Damit wollte er den Verdacht loswerden, dass die Regierung als Handlanger der Pharmakonzerne agiere. Letztlich hat das Bürgerkollektiv in der öffentlichen Debatte keine größere Rolle gespielt.

Das Ruder hat Macron selbst mit seiner Rede vom 12. Juli herumgerissen. Er kündigte einen verpflichtenden Gesundheitspass für Gastronomie, Kulturstätten, Sportveranstaltungen, aber auch bei Fernreisen an. Kaum hatte er die Einführung des „pass sanitaire“ angekündigt, buchten die Franzosen wie verrückt Impftermine. Die Oxford-Universität hat die Wirkung des Gesundheitspasses untersucht und kommt zu dem Schluss, dass die Maßnahme in Frankreich außerordentlich effizient für den Impfschutz gewesen sei.

Besonderes Augenmerk richtete Macron auf die Altersklasse zwischen zwölf und 17 Jahren. Als die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts noch empfahl, nur Minderjährige mit Vorerkrankungen zu impfen, lief in Frankreich Mitte Juni bereits eine Werbekampagne in den Schulen an. Ob mit abendlichen Sonderimpfterminen nach dem Ganztagsunterricht oder Hinweisen auf die Klassenfahrt nach den Sommerferien, die nur mit vollständiger Impfung gesichert sei: Es gelang, eine Mehrheit der Jugendlichen zu impfen.

Ziel: Präsenzunterricht in der Schule garantieren

Dabei spielte auch die frühzeitige Ansage eine Rolle, dass der Gesundheitspass von Ende September an auch für die 12- bis 17-Jährigen verpflichtend ist. Wenn Jugendliche mit der Bahn reisen, ins Kino oder in die Kneipe wollen, müssen sie nachweislich vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. 73,6 Prozent der Altersklasse sind voll geimpft, in Deutschland sind es 43,6 Prozent. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können sich in Frankreich ohne Zustimmung der Eltern impfen lassen. Bei den 12- bis 16-Jährigen reicht es, dass ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Einwilligungserklärung unterschreibt. Die Regierung verfolgt damit auch das Ziel, Präsenzunterricht in den Schulen zu garantieren. Es gilt von Neuem eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht.

Die Überzeugungsarbeit erfolgt im Alltag. In Werbespots wird in Hollywood-Manier gezeigt, wie sehr der Impfschutz eine Rückkehr zu geselligem Beisammensein ermöglicht. Die französische Corona-Warn-App „Anti-Covid“ führt nicht nur Buch über die Zahl der Geimpften. In der täglich aktualisierten Statistik wird genau aufgelistet, wie viele Neuinfektionen Geimpfte und Ungeimpfte betreffen. Auch bei der Zahl der Intensivpatienten werden Ungeimpfte und Geimpfte getrennt ausgewiesen. So wird deutlich, wie sehr es sich um eine Pandemie der Ungeimpften handelt.

Von politischem Wagemut zeugte auch die Entscheidung Macrons, zum 15. September eine Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Apotheken und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens mit Publikumsverkehr einzuführen. Impfgegner werden mit Lohnkürzungen bis zum vollständigen Lohneinbehalt sanktioniert. Auch in der Auffrischimpfungskampagne setzt Macron auf Druck. Alle Franzosen über 65 Jahre müssen bis zum 15. Dezember einen Booster-Shot erhalten haben, andernfalls wird ihr Gesundheitspass nicht verlängert. Die Kontrollen verlaufen inzwischen routiniert, auch bei der Bahn. Bevor die Reisenden den Bahnsteig betreten dürfen, müssen sie Fahrschein und Gesundheitspass vorweisen.