Corona in Südkorea : Omikron mit einer der höchsten Impfquoten der Welt

Jüngst meldete Südkorea mehr als 600.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Zahlen stellen alles bisher Dagewesene in den Schatten. Doch weil fast neunzig Prozent der Einwohner geimpft sind, lässt die Regierung das Virus durchlaufen.

Südkorea galt einst als Musterland bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jetzt erreicht das Land globale Negativrekorde in den Infektionszahlen. Vergangene Woche meldete Südkorea einmal 621.000 Neuinfektionen am Tag, an diesem Dienstag waren es mehr als 350.000. Für ein Land, das bis zum vergangenen Jahr nie mehr als 7580 Infektionen am Tag zählte, ist das eine dras­tische Veränderung. Von Aufregung, wie sie noch in den ersten beiden Pandemiejahren gelegentlich vorherrschte, ist gleichwohl nicht mehr viel zu spüren. „Die Menschen sind abgestumpft und hoffen nur noch darauf, dass man bald zum normalen Alltag zurückkehren kann“, sagt der Student Kim Hee-soo. Monate der immer neuen Anti-Corona-Kampagnen haben in der Bevölkerung ihre Spuren hinterlassen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Trotz der anschwellenden Omi­kron-Welle lockerte die Regierung schon vor der Präsidentschaftswahl An­fang März die Corona-Auflagen und hält an diesem Kurs fest. Die Impf- oder Testnachweispflichten in Geschäften wurden abgeschafft. In dieser Woche fiel die siebentägige Einreisequarantäne für Geimpfte. Die Sperrstunde wurde schrittweise bis 23 Uhr nach hinten verschoben. Bis zu acht Menschen dürfen sich mittlerweile wieder privat in Restaurants und in Bars treffen.

Maskentragen auf der Straße

Auf den Straßen der Hauptstadt Seoul sind noch weniger Menschen un­terwegs als normal, aber weit mehr als während der Corona-Wellen in den ersten beiden Jahren. Fast jeder trägt, wie schon seit Beginn der Pandemie, auch ohne Verpflichtung eine Atemschutzmaske. An Test­stationen vor dem Rathaus oder am Bahnhof stehen die Menschen Schlange. Antigen-Testkits sind in jedem kleinen Supermarkt zum Preis von 6000 Won (4,50 Euro) zu kaufen. Kostenlose PCR-Tests gibt es nur noch, wenn Ärzte das für notwendig halten oder private Antigen-Tests positiv ausfielen.

Schon seit Februar fordern die Be­hörden Infizierte auf, zu Hause zu bleiben und für sich selber zu sorgen. Das ist Teil einer neuen Strategie, die Ressourcen auf Notfälle zu konzen­trieren. Die Regierung reagiert damit auf die schiere Wucht der Omikron-Welle, aber auch auf die im Vergleich zu früheren Coronaviren relative Harmlosigkeit der neuen Variante. Leben mit dem Virus heißt das Schlagwort.

Die Zahl der Infektionen stellt in Südkorea alles bisher Dagewesene in den Schatten. Im Sieben-Tage-Schnitt zählt das Land derzeit je 100.000 Einwohner mehr als 7500 Neuinfektionen am Tag. Das ist nach den Zahlen der Internetseite „Our World in Data“ ein globaler Ne­gativrekord in der Pandemiezeit, sieht man von kleinen Inseln ab. Deutschland liegt in dieser Rechnung bei etwa 2280 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Tag. Südkorea erlebt mit der Omikron-Welle die Pandemie in einer bisher ungekannten Dimension.

Dass trotzdem ein weitestgehendes Leben mit dem Virus möglich ist, liegt an einer der höchsten Impfquoten der Welt. Trotz eines um Monate verzögerten Beginns der Impfkampagne sind mittlerweile 86,7 Prozent der Südkoreaner doppelt geimpft. 63 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Der Regierung gibt das die Zuversicht, die Omikron-Welle ohne einschneidende Begrenzung der wirtschaftlichen Ak­tivität durchlaufen zu lassen. Viele Koreaner, mit denen man sich in Seoul unterhält, teilen diese Ansicht.

Südkorea erregte ganz am Beginn der Pandemie Aufsehen, weil eine christliche Sekte das Virus aus China in die Stadt Daegu eingeschleppt hatte und das Land zeitweise nach China die meisten Infektionen aufwies. Dann aber feierte Südkorea die be­sondere Form der „K-Quarantäne“, die mit strikter Überwachung auch per Handy und Kontaktnachverfolgung die Infektionszahlen im inter­nationalen Vergleich sehr niedrig hielt – bis zu diesem Jahr. Die scheidende Regierung des bisherigen Präsidenten Moon Jae-in zählt das zu ih­ren großen Erfolgen.

Mit der großen Zahl der Infektionen steigen auch die Todeszahlen, die seit einigen Tagen bei mehr als 300 an und mit Corona Verstorbenen am Tag liegt. Mit rund 13.000 Toten insgesamt steht Südkorea seit Beginn der Pandemie im internationalen Ver­gleich besser da als viele andere Länder. Doch am Dienstag erhöhte die Re­gierung abermals das Arbeitstempo der öffentlichen Krematorien, damit trauernde Angehörige nicht tagelang warten müssen.