Corona und QAnon : Der Siegeszug einer Verschwörungstheorie

Aktualisiert am

Eine Anhängerin von QAnon am Samstag vor dem Brandenburger Tor in Berlin Bild: Reuters

Viele Amerikaner, vielleicht sogar Millionen, sind überzeugt davon, dass eine Riege aus linken Politikern und Hollywoodstars in dunkelste Umtriebe verwickelt ist. Sie glauben, dass diese Leute Kinder in unterirdischen Tunneln gefangen halten, sie vergewaltigen und ihr Blut trinken, um sich zu verjüngen. Das ist schon für sich genommen bemerkenswert. Nun aber verbreitet sich diese Theorie in der Republikanischen Partei.

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Vor kurzem nominierten die Republikaner Marjorie Greene als Kandidatin für das Repräsentantenhaus im Bundesstaat Georgia. Sie hat gute Chancen, den Sitz auch zu gewinnen, in Georgia wählen sie republikanisch. 2017 veröffentlichte Greene ein Video auf Youtube, in dem sie ihre Anhänger über seltsame Vorgänge informierte. Niemand wisse Genaueres, aber es könnten demnächst sehr unangenehme Dinge ans Licht kommen.

Zum Beispiel ein Pädophilenring, den die Politelite mitten in Washington D.C. betreibe, oder eine Sekte von Satanisten. Über Trump sagte sie: „Es gibt eine einmalige Gelegenheit, den globalen Umtrieben von satanistischen Pädophilen ein Ende zu bereiten, und ich glaube, wir haben dafür den richtigen Präsidenten.“

Greene bezog sich auf eine Verschwörungstheorie, die in Amerika gerade um sich greift: QAnon. Der Name steht für den Urheber, Q, und seine Anhänger, die Anons. Der Kern der Theorie ist zutiefst antisemitisch. Er bedient das uralte Klischee vom Juden, der Kinder ermordet.

Trump ist für die Anhänger der Heiland

Greene ist nicht die einzige Politikerin, die Inhalte von QAnon verbreitet. Mehr als zwanzig republikanische Kandidaten für den Kongress haben es bereits getan. Und sogar Präsident Trump. Immer wieder teilt er auf Twitter Beiträge von Personen, die QAnon anhängen. Denn die lieben ihn. Sie betrachten den Präsidenten als den Erlöser, der mit Hilfe patriotischer Militärs bald dem Pädophilenring ein Ende bereiten werde. Die Inhalte, die Trump teilt, wirken oft harmlos.

Es sind Huldigungen seiner Person, durchsetzt mit Anspielungen, die nur Eingeweihte verstehen. Im März etwa teilte der Präsident eine Fotomontage, die ihn mit einer Geige zeigt. Darunter steht der Satz: „Mein nächstes Stück heißt: Nichts und niemand kann aufhalten, was als Nächstes kommt.“ Das ist ein Slogan, mit dem QAnon-Anhänger das baldige Ende der bisherigen Ordnung herbeisehnen. Trump kommentierte den Beitrag mit den Worten, er wisse zwar nicht, was das bedeuten solle, aber für ihn klinge es gut.

In der vergangenen Woche sprach Trump über die QAnon-Anhänger auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er sagte: „So wie ich es verstehe, mögen sie mich sehr, was ich zu schätzen weiß.“ Er wisse zwar nicht viel über die Bewegung, habe aber gehört, dass sie an Popularität gewinne. „Ich habe gehört, dass es Leute sind, die unser Land lieben.“ Darauf angesprochen, dass die QAnon-Anhänger glaubten, er rette die Welt vor einer satanischen Sekte aus Pädophilen, sagte Trump nur: „Ich habe das nicht gehört. Aber soll das etwas Schlechtes sein oder etwas Gutes? Wenn ich helfen kann, die Welt vor Problemen zu retten, bin ich bereit dazu.“