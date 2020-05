Italien in den Startlöchern : Kampf um jeden Meter Sand

Vor der Wiedereröffnung: Badekabinen an der ligurischen Küste in Albissola Marina Bild: AFP

Die Leute von der „Ultima Spiaggia“ in Capalbio wären gerne wieder die ersten gewesen. „Normalerweise machen wir schon Mitte, Ende März auf, früher als alle anderen“, sagt Carlo Alberto Manfredi, der das Strandbad gemeinsam mit seinem Bruder und zwei weiteren Teilhabern seit 1987 betreibt. „Aber dann kam Anfang März dieses verdammte Virus, und jetzt ist alles anders“, seufzt er.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Capalbio ist ein Städtchen von gut 4000 Einwohnern und liegt im äußersten Süden der Toskana am Tyrrhenischen Meer. Den Namen verdankt die „Ultima Spiaggia“ dem Umstand, dass sie unmittelbar an der Grenze zur Region Latium liegt: Es ist tatsächlich der „letzte Strand“ an der gut 630 Kilometer langen toskanischen Küste. Ein paar hundert Meter weiter südlich fangen die Strände Latiums an.

Fast 30.000 Strandbäder wie die „Ultima Spiaggia“ von Capalbio gibt es an der 7600 Kilometer langen Küstenlinie Italiens und seiner Inseln. Die sogenannten „stabilimenti“ mit Sonnenschirm- und Liegenverleih, dazu oft mit angeschlossenem Restaurant- oder Imbissbetrieb, sind fast alle im Familienbesitz, viele schon seit Generationen. Sie bilden das Rückgrat der italienischen Fremdenverkehrswirtschaft mit ihren zusammen gut 52.000 Unternehmen. Im vergangenen Jahr hat dieser Wirtschaftszweig einen Umsatz von etwa 270 Milliarden Euro erzielt. Das sind gut 13 Prozent der Wirtschaftskraft des Landes. Sogar 15 Prozent aller Arbeitsplätze in Italien hängen direkt oder mittelbar vom Tourismus ab.

Wie hoch die Einbußen für seinen Strandbetrieb in diesem Jahr sein werden, vermag Manfredi noch nicht abzuschätzen. „März, April, Mai sind schon komplett verloren gegangen“, zählt er auf. Zwar machten diese drei Monate der Vorsaison, in der es vor allem auf den Restaurantbetrieb ankommt, nur einen relativ geringen Teil des Jahresumsatzes aus: „Aber am Saisonende sieht man oft, dass gerade diese drei ersten Monate den Unterschied machen.“ Auch wenn dieser Sommer so schwierig sein dürfte wie nie zuvor, werde keiner der 43 Angestellten der „Ultima Spiaggia“ entlassen, versichert Manfredi.

Jedenfalls steht sein Strandbad gewissermaßen in den Startlöchern. Treibholz und Unrat sind entfernt. Mit dem Bagger wurde der von Herbst- und Winterstürmen gezeichnete Strand geebnet. In die Müllbehälter sind schon die Müllsäcke aus Plastik eingebracht. Hier und da wurde ein neuer Lackanstrich angebracht. Liegen und Sonnenschirme stehen bereit. Und wann rechnet der Strandbadbetreiber von Capalbio damit, dass er endlich wieder aufsperren kann? Schon an diesem Montag, wenn gemäß Dekret der Regierung in Rom vom Wochenende nach zweieinhalb Monaten „Lockdown“ und „Shutdown“ die meisten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie der Wirtschaftstätigkeit aufgehoben werden? „Wir wissen es nicht“, antwortet Manfredi. „Seit Wochen sagt die Regierung in Rom mit ihren Wissenschaftlern und Beratern das eine, unsere Regionalregierung in Florenz und unser Bürgermeister hier sagen das Gegenteil. Bei uns in Capalbio ist der Zugang zum Strand bis heute gesperrt, außer für die Fischer. Aber drüben in Latium dürfen die Leute schon seit Tagen wieder an den Stränden spazieren. Das verstehe, wer will.“ Dass Rom dem Druck der Regionen und der Fremdenverkehrswirtschaft schließlich nachgegeben und die „Öffnung“ des Landes um zwei Wochen vorgezogen hat, begrüßt Manfredi.