Corona-Tote in Großbritannien : Rivalisierende Rechnungen

Immer wieder springt die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen in Großbritannien in die Höhe. Die Rede ist von mehr als 40.000 Toten. Nun ist ein Deutungsstreit entbrannt.

Seit mehr als einem Monat sinkt die Zahl der Corona-Toten in britischen Krankenhäusern – und seit zwei Wochen auch in den Altenheimen. Dennoch verblüffen immer wieder Sprünge der absoluten „Corona-Zahlen“. Nach einem Anstieg um zehn Prozent auf über 30.000 Tote in der vergangenen Woche schnellte die Zahl nun abermals in die Höhe. Seriöse Zeitungen berichteten am Mittwoch von mehr als 40.000 Opfern, womit die Briten die Italiener weit hinter sich gelassen hätten.

Am Mittwoch nutzte Labour-Chef Keir Starmer die Zahlen zu einem Angriff auf Boris Johnson. Warum, fragte er den Premierminister im Unterhaus, halte dieser bei den Pressekonferenzen neuerdings die internationalen Vergleichsstatistiken zurück? Es war nicht die einzige Offensive, die Starmer mit Zahlen abstützte. Er warf Johnson außerdem vor, die Lage in den Altenheimen zu lange unterschätzt zu haben, und verlangte eine Erklärung für 10.000 „unerklärte Tode“ im April. Diese Zahl wiederum ließ sich aus den jüngsten Daten des Nationalen Statistikbüros (ONS) herauslesen, das am Vortag die sogenannte Übersterblichkeitsrate für April bekanntgegeben hatte.

Zeichen institutioneller Unordnung

Dass man keiner Statistik trauen sollte, die man nicht selbst gefälscht hat, ist ein Zitat, das dem Briten Winston Churchill zugeschrieben wird. In Corona-Zeiten geht das Statistikproblem aber weniger auf Manipulationen zurück als auf institutionelle Unordnung. Die Zahlen werden nicht nur getrennt für England und Wales einerseits und Schottland und Nordirland andererseits erhoben, sie kommen aus verschiedenen Quellen. Ein Gutteil der umfangreicheren ONS-Zahlen gehen mittlerweile in die (eigene) Statistik des Gesundheitsministeriums ein, aber einige auch nicht. Erst am Dienstag wurde die Zahl der Tode bekannt, die bis zum 1. Mai von Ärzten in Privathäusern festgestellt wurden.

Um halbwegs akkurate Zahlen für das Königreich zu ermitteln, müssen Daten mehrerer Institutionen und verschiedener Regionen zusammengezählt und überdies Erhebungszeitlücken berücksichtigt werden. Dies führt zur Rivalität unterschiedlicher Berechnungen. Die Zahl von 40.000 Toten (mit Corona-Vermerk auf der Sterbeurkunde) scheint derzeit näher an der Wirklichkeit als die Regierungsangabe, die um 7000 niedriger liegt. Weil Fachleute vermuten, dass viele an Covid-19 sterben, ohne dass dies registriert wird, ziehen sie auch die Übersterblichkeitsrate heran, also die Differenz zwischen der Zahl der Toten, die normalerweise im Frühjahr registriert wird, und der Zahl der Toten in diesem Frühjahr.

Seit dem Beginn der Pandemie sind laut ONS im Königreich knapp 51.000 Menschen mehr gestorben als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (in derselben Zeitspanne) – das sind laut BBC so viele „Extratote“ wie im schweren Grippewinter vor zweieinhalb Jahren. Da die Zahl nur bis Ende April errechnet wurde, geht die „Times“ von mittlerweile 60.000 Toten aus. Etwa ein Drittel dieser Tode ereignete sich in Altenheimen. Dass 20.000 Briten unerkannt an dem Virus gestorben sind, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Carl Heneghan vom „Centre for Evidence-Based Medicine“ in Oxford verwies am Dienstag auf das beispiellos niedrige Niveau von Krankenhauseinlieferungen und Arztbesuchen in den vergangenen Wochen. Viele Briten hätten den Aufruf zur Selbstisolation fehlinterpretiert und seien auch mit Beschwerden daheim geblieben. Zugespitzt hieße das, dass sie nicht Opfer des Virus, sondern der Schutzmaßnahmen wurden.