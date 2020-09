Eine Ampel mit vier Farben : So misst Österreich das Corona-Risiko

Eine „Ampel“ soll in österreichischen Regionen künftig die Corona-Gefahr anzeigen. Sie richtet sich nach Kriterien wie der Veränderung der Infektionszahlen (im Sieben-Tages-Schnitt, hochgerechnet auf die jeweilige Bevölkerung). Aber auch die Zahl der Testungen in der entsprechenden Region, der Anteil an Fällen mit unbekannter Quelle oder die regionalen Ressourcen im Gesundheitswesen sollen eine Rolle spielen.

Grün steht für niedriges, gelb für mittleres, orange für hohes und rot für sehr hohes Risiko. Das sei ein guter Überblick für die Bevölkerung über die regionale Entwicklung, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag. Gesundheitsminister Rudolf Anschober verspricht sich von der „Ampel“ einen „Schub an Transparenz“. Sie soll gewährleisten, dass die Risikoeinschätzung nach objektiven Kriterien und die Reaktion darauf einheitlich erfolgt. So soll bei Gelb die Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie und bei Veranstaltungen verschärft werden. Auch Schüler müssen dann in den Schulen überall außer am eigenen Platz eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Die Städte leiden

Allerdings ist die Ampelschaltung nicht wirklich dem politischen Einfluss entzogen. Sie wird laut Medienberichten von einer Kommission vorgenommen, in die fünf Vertreter der Bundesregierung entsandt werden und neun der Länder. Ferner sollen ihr fünf Fachleute (beispielsweise Virologen) entsandt werden. Weil die Fachleute ebenfalls von der Bundesregierung benannt werden, hätte der Bund sozusagen eine Mehrheit.

Schon die ersten Schaltungen zeugten von vehementer politischer Einflussnahme. Berichtet wird über verärgerte Anrufe von Landeshauptleuten, denen eine höhere Risikoeinstufung überhaupt nicht passe. In der vergangenen Woche zeigte die „Ampel“ in allen Regionen Österreichs grün, eine Einheitlichkeit, die die Wirklichkeit überhaupt nicht widerspiegelte. Jetzt wurden vier Regionen auf gelb geschaltet: Der Tiroler Bezirk Kufstein sowie die Städte Wien, Linz und Graz. Alle anderen Bezirke blieben auf grün.

Doch der Linzer Bürgermeister, ein Sozialdemokrat, kündigte umgehend an, in seiner Stadt werde die Umstellung keinerlei Konsequenz haben. Das „obskure Ampelkonstrukt“ gebe die Realität der Stadt nicht wieder, es sei ein „Murks“.

Weil es für die „Ampel“ noch keine gesetzliche Grundlage gibt, gibt es auch keine Verpflichtungen daraus. Auch im rot-grün regierten Wien gibt es heftigen Widerstand gegen die Ampel; dort glaubt man, dass vor allem die ÖVP die Stadt in ein schlechtes Licht rücken wolle, weil im Herbst Landtagswahlen anstehen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte, er nehme die Ampelstellung zur Kenntnis. Doch kritisierte er, die Kriterien seien nicht nachvollziehbar, und es sei immer noch nicht klar, welche konkreten Auswirkungen sie nach sich ziehen.

Gesundheitsminister Anschober versuchte, der Ampelschaltung das Image einer Stigmatisierung zu nehmen. Auch eine grüne Einstufung sei „kein Freibrief“, dann seien weiterhin die Grundregeln wie regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten einzuhalten. Gelb sei aber auch nicht ein Grund für „Dramatik und Vorwürfe an Behörden“. Die Städte hätten es derzeit einfach schwerer. Die Ampel sei nichts Statisches, da gebe es Dynamik nach oben und unten. So seien derzeit sechs Regionen über Wert, aber wurden von den Experten der Corona-Kommission noch nicht als „gelb“ eingestuft. In den vergangenen 24 Stunden wurden in ganz Österreich 357 Neuinfektionen registriert, davon die allermeisten (196) in Wien.