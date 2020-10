Corona-Spitzenreiter : Belgien scheut den Lockdown

Im Land mit der höchsten Infektionsrate in Europa wird das Leben der Bürger weiter eingeschränkt. Allerdings konnten sich die Föderalregierung und die Regionalregierungen am Freitag nach stundenlangen Beratungen nicht auf einen Lockdown mit dauerhaften Ausgangsbeschränkungen einigen. Für Millionen Belgier bedeutet das, dass sie trotz der neuen Maßnahmen in den nun beginnenden Herbstferien verreisen können. Zwar werden Ferienparks und Zoos geschlossen, nicht aber Hotels. Auch Zweitwohnsitze dürfen weiterhin angesteuert werden. Die Grenzen bleiben geöffnet, auch wenn von Reisen ins Ausland „entschieden abgeraten“ wird. Virologen hatten hingegen einen Lockdown wie in Frankreich verlangt; auch die Regierung von Wallonien hatte sich dafür stark gemacht.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Alle „nicht-wesentlichen“ Geschäfte müssen bis zum 13. Dezember schließen. Jede Person in einem Haushalt darf nur mit einer weiteren Person engen Kontakt haben, bis dato waren es drei. Für Personen, die allein leben, sind zwei Kontakte erlaubt. Im öffentlichen Raum dürfen maximal vier Personen zusammen sein. Friseure und andere Berufe mit direktem Körperkontakt müssen ihre Arbeit einstellen. Bei Beerdigungen sind maximal 15 Personen zugelassen. Telearbeit wird verpflichtend, wo sie möglich ist.

Die Schulferien werden um eine Woche bis zum 15. November verlängert. In der Sekundarstufe soll der Unterricht bis zu den Weihnachtsferien zur Hälfte virtuell stattfinden, ausgenommen ist der Abiturjahrgang. Die Maßnahmen gelten von Montag an, sie sollen am 1. Dezember überprüft werden.

„Maßnahmen der letzten Chance“

„Unser Land befindet sich in einem sanitären Notzustand“, sagte Premierminister Alexander De Croo. Alle physischen Kontakte müssten maximal beschränkt werden, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Es handle sich „um Maßnahmen der letzten Chance“, sagte der flämische Liberale. Es bestehe aber kein Grund zu Hamsterkäufen, die Lebensmittelgeschäfte blieben geöffnet.

Die Gesundheitsbehörden hatten am Freitag mit fast 24.000 neuen Infektionen binnen 24 Stunden einen neuen Rekord verzeichnet. Bei der Inzidenz liegt das Land, in dem 11,5 Millionen Menschen leben, vor allen anderen Staaten in Europa: mit 1600 positiven Fällen auf 100.000 Einwohner in zwei Wochen. Das ist neunmal höher als in Deutschland. Auch in den Krankenhäusern spitzte sich die Lage weiter zu. Von den 2000 verfügbaren Intensivbetten waren am Mittwoch 1057 belegt. Zum Vergleich: Am Sonntag waren es noch 700.