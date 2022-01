Corona-Skandal : Eine Gartenparty bringt Johnson einmal mehr in Bedrängnis

Dem britischen Premierminister Boris Johnson machen Berichte über ein Gartenfest mitten in der ersten Corona-Welle zu schaffen. Wo ist das Leck in der Downing Street?

Zu früh für einen Abgesang: Boris Johnson während eines Schulbesuchs am Montag in Uxbridge Bild: Getty

Auf der Insel spricht man nicht vom Tropfen, der das Fass überlaufen lässt, sondern vom Strohhalm, der dem Kamel das Rückgrat bricht. Eben diese Lastenfrage schwingt in den Berichten und Kommentaren über Boris Johnson mit, der nun von einem weiteren Vorwurf in der sogenannten Party-Affäre geplagt wird. Dem Fernsehsender ITV wurde am Montagabend eine Email zugespielt, die Johnsons „Prinicipal Secretary“, einer Art persönlicher Referent, im Mai 2020 an mehr als hundert Kollegen in der Downing Street versandt hatte. Darin schlug er vor, das „herrliche Wetter“ auszunutzen und im Garten des Premierminister-Dienstsitzes „Getränke mit Abstand“ zu genießen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Die Einladung an sich ist für Johnson schon mehr als unangenehm, denn bis Ende Mai 2020 galt in Großbritannien das Verbot, mehr als eine Person außerhalb des eigenen Haushalts an der frischen Luft zu treffen – nur eine Stunde vor der Party hatte ein Minister noch öffentlich daran erinnert. Gefährlich macht die Sache für den Premierminister, dass Zeugen bekundet haben sollen, er und seine Frau hätten an der schließlich etwa dreißig Personen starken Gartenparty teilgenommen.